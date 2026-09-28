VssID có thêm một thay đổi người tham gia BHXH nên biết

VssID bổ sung chức năng liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử. Ảnh: Quang Nam.

Từ ngày 20/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức đưa các phần mềm nghiệp vụ đã nâng cấp vào vận hành. Trong đó, phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” và ứng dụng VssID được bổ sung chức năng liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử.

Trên VssID, sổ BHXH bản điện tử được hiển thị đối với các trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm hệ thống được nâng cấp.

Cùng với đó, thẻ BHYT bản điện tử cũng được cập nhật thêm thông tin, giúp người dùng có thêm phương thức theo dõi và sử dụng dữ liệu bảo hiểm trên môi trường số.

Sổ BHXH điện tử có đầy đủ thông tin như bản giấy

Theo Thông tư 09/2026/TT-BTC, sổ BHXH bản điện tử được cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người tham gia.

Sổ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử, tích hợp với tài khoản VssID và liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2. Nội dung trên sổ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu trong hệ thống và có đầy đủ thông tin như sổ BHXH bản giấy.

Khi có thay đổi về thông tin cá nhân, quá trình đóng hoặc giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, dữ liệu cũng phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Với thẻ BHYT điện tử, dữ liệu cũng được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số BHXH duy nhất, sau đó tích hợp với VssID và liên kết với VNeID mức độ 2.

Thẻ BHYT điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tích hợp trên VssID và liên kết với VNeID mức độ 2. Ảnh: Quang Nam.

Đáng chú ý, các giấy tờ điện tử này không chỉ để tra cứu. Người tham gia có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; dùng thẻ BHYT điện tử khi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

Theo quy định, khi người tham gia sử dụng sổ BHXH điện tử hợp lệ, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu cung cấp thêm sổ bản giấy.

Tương tự, cơ sở khám chữa bệnh BHYT cũng không được yêu cầu xuất trình thẻ BHYT bản giấy nếu người bệnh đã sử dụng thẻ điện tử.

Vì sao có người chưa thấy sổ BHXH điện tử trên VssID?

Sau một tuần triển khai, không phải tất cả người dùng đều thấy sổ BHXH điện tử xuất hiện ngay trên ứng dụng.

Theo BHXH Việt Nam, sổ điện tử trước mắt được hiển thị với các trường hợp được cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” được nâng cấp.

Với những sổ BHXH bản giấy chưa được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ quan BHXH vẫn phải bổ sung dữ liệu trước khi sử dụng làm căn cứ giải quyết các chế độ.

Riêng thẻ BHYT đã được cấp và đang hiển thị trên VssID trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý như bản giấy.

Song song với việc bổ sung sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, hệ thống bảo hiểm xã hội cũng đang có một thay đổi đáng chú ý khác về cách nhận diện người tham gia.

Từ đầu tháng 9, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển việc sử dụng mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc CCCD trên các hệ thống nghiệp vụ, trong đó có VssID.

Từ tháng 9, mã số BHXH bắt đầu được chuyển sang số định danh cá nhân hoặc CCCD. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Quá trình này được thực hiện lần lượt tại từng cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở, thay vì đồng loạt trên toàn quốc. Vì vậy, thời điểm tài khoản VssID được cập nhật có thể khác nhau tùy tiến độ đồng bộ tại từng đơn vị.

Với người dùng, thay đổi chủ yếu nằm ở cách hệ thống nhận diện và quản lý tài khoản. Mục tiêu là thống nhất dữ liệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó thuận tiện hơn trong quá trình đối soát và đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Trong giai đoạn chuyển đổi, người dùng nên kiểm tra lại họ tên, ngày sinh, số CCCD và các thông tin cá nhân trên VssID để bảo đảm dữ liệu trùng khớp.

Như vậy, tính đến cuối tháng 9, VssID đang thay đổi đồng thời ở cả giấy tờ điện tử lẫn cách nhận diện người tham gia, cho thấy quá trình số hóa dữ liệu BHXH, BHYT đang được đẩy nhanh trên toàn hệ thống.