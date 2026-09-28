Huawei Pura X View và trào lưu smartphone màn hình rộng không gập: Cơ hội hồi sinh cho phablet?

Thị trường di động đang chứng kiến những tín hiệu rõ nét cho thấy người dùng dần tìm kiếm những kiểu dáng đột phá nhằm thoát khỏi khuôn mẫu thanh kẹo truyền thống. Trong khi các thiết bị như iPhone Duo hay Galaxy Z Fold 8 đại diện cho xu hướng mở rộng không gian hiển thị bằng cơ chế gập phức tạp, Huawei lại chọn một lối đi riêng với mẫu Pura X View tại thị trường Trung Quốc: một thiết bị sở hữu tỷ lệ màn hình mở rộng theo chiều ngang nhưng loại bỏ hoàn toàn khớp bản lề.

Sự quan tâm bất ngờ từ cộng đồng người dùng

Ngay sau khi trình làng, mẫu điện thoại của Huawei đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng yêu công nghệ. Kết quả khảo sát thực tế với hơn 1.000 người tham gia cho thấy sự tò mò rất lớn đối với kiểu dáng phần cứng khác biệt này.

Đáng chú ý, tỷ lệ khung hình đặc thù của Pura X View khiến nhiều người dùng liên tưởng ngay đến mẫu máy đọc sách Kindle thế hệ đầu của Amazon. Khi xoay ngang, thiết bị đem lại trải nghiệm hiển thị nội dung trực quan tương tự một thiết bị đọc sách điện tử hơn là một chiếc điện thoại di động thông thường.

Pura X View của Huawei. Ảnh: Huawei

Mặc dù vậy, thiết kế này cũng đối mặt với một số băn khoăn về tính công thái học. Khoảng 25% ý kiến khảo sát lo ngại thiết bị sẽ khó thao tác bằng một tay. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ các cơ chế gập truyền thống hoặc gập vỏ sò lại chiếm con số khiêm tốn, cho thấy sự cởi mở nhất định đối với các giải pháp dạng thanh liền khối kích thước lớn.

Liệu kỷ nguyên phablet có cơ hội tái sinh?

Sự đón nhận ban đầu dành cho Huawei Pura X View đặt ra giả thuyết về sự quay trở lại của khái niệm phablet – dòng sản phẩm từng xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng trong thập niên trước. Điểm mấu chốt không chỉ nằm ở riêng sản phẩm của Huawei, mà phản ánh nhu cầu thực tế về một tỷ lệ khung hình rộng rãi hơn để xử lý công việc và giải trí.

Các dòng máy màn hình gập như Galaxy Z Fold 8 chứng minh người dùng ngày càng chuộng không gian hiển thị rộng. Tuy nhiên, giải pháp giữ nguyên diện tích màn hình lớn mà không sử dụng linh kiện gập mở giúp thiết bị tối ưu hóa độ bền vật lý, loại bỏ nếp gấp màn hình và giảm thiểu chi phí bảo dưỡng hệ thống cơ học.

Các xu hướng điện thoại thông minh cũ đang quay trở lại. Một chiếc phablet từ thập niên 2010. Ảnh: India Today

Hiện tại, những tên tuổi lớn như Apple, Samsung hay Google chưa có động thái cụ thể nào nhằm thương mại hóa smartphone màn hình rộng dạng thanh cố định. Tuy nhiên, những ý tưởng giả định như Galaxy S27 Wide hay các thử nghiệm tiềm năng từ Motorola, Honor và Xiaomi cho thấy các nhà sản xuất đang sẵn sàng tìm tòi những hướng tiếp cận mới.

Tìm kiếm sự đột phá ngoài cuộc đua thông số

Nhiều năm qua, các dòng điện thoại cao cấp như Galaxy S hay iPhone phần lớn duy trì ngôn ngữ thiết kế dạng thanh quen thuộc với viền mỏng và cụm camera lớn. Điểm tạo nên dấu ấn của Pura X View không nằm ở cấu hình vi xử lý hay cảm biến máy ảnh, mà nằm ở trải nghiệm thị giác mới lạ từ tỷ lệ thân máy.

Sự nổi lên của màn hình rộng không gập không nhằm thay thế ngay lập tức điện thoại truyền thống hay các thiết bị gập. Thiết kế này chứng minh rằng ngành công nghiệp di động vẫn còn nhiều tiềm năng để định hình lại kiểu dáng thiết bị, đưa cuộc cạnh tranh quay về câu hỏi cốt lõi về hình thái tối ưu cho người dùng hiện đại.