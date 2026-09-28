Lâm Thượng đánh giá giống lúa lai SYN12 trên đồng ruộng

Cán bộ chuyên môn và nông dân đánh giá trực tiếp giống lúa trên đồng ruộng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong quá trình gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Lâm Thượng và cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cùng 30 hộ dân tham gia mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu và nông dân đã tham quan ruộng mô hình, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh và thích ứng của giống SYN12 trong điều kiện sản xuất thực tế tại địa phương.

SYN12 là giống lúa lai 3 dòng, do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cung ứng, có thời gian sinh trưởng khoảng 125 - 132 ngày trong vụ Xuân và 100 - 110 ngày trong vụ Mùa. Giống lúa này được giới thiệu có khả năng kháng bệnh bạc lá, chống chịu khá với bệnh khô vằn và đạo ôn; bộ lá xanh bền, đẻ nhánh tốt, cho năng suất cao.

Giống lúa SYN12 có khả năng kháng bệnh bạc lá, chống chịu khá với bệnh khô vằn và đạo ôn.

Theo giới thiệu, một trong những ưu điểm nổi bật của giống lúa SYN12 là khả năng chống chịu bệnh bạc lá, đặc biệt có ý nghĩa đối với các vùng sản xuất có nguy cơ phát sinh bệnh cao. Giống cho chất lượng gạo khá, tỷ lệ thu hồi gạo và gạo nguyên cao, ít bạc bụng, cơm ngon, dẻo.

Trong quá trình tham quan mô hình, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà con nông dân về mật độ gieo cấy, kỹ thuật ngâm ủ và làm mạ, sử dụng phân bón, quản lý nước, phòng trừ sâu bệnh và thời điểm thu hoạch.

Theo khuyến cáo, lượng giống sử dụng khoảng 28 kg/ha, cấy từ 1 - 2 dảnh/khóm, mật độ 30 - 35 khóm/m². Việc chăm sóc cần căn cứ vào điều kiện thực tế của đồng ruộng và tình hình sinh trưởng của cây lúa.

Hội nghị đầu bờ giúp cán bộ chuyên môn và nông dân xã Lâm Thượng đánh giá trực tiếp giống lúa trên đồng ruộng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong quá trình gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Qua đó, người dân có thêm cơ sở thực tiễn để lựa chọn giống phù hợp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Thông qua mô hình, xã Lâm Thượng tiếp tục khuyến khích ứng dụng các giống lúa có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu tốt, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.