Đưa dự phòng bệnh bằng vắc xin vào đào tạo y khoa

Các chuyên gia tham gia thảo luận về triển vọng triển khai và mở rộng chương trình đào tạo vắc xin học trong trường y - dược. Ảnh: Trúc Thủy

Với tầm nhìn tiên phong trong đổi mới đào tạo y khoa và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những thách thức sức khỏe mới, Trường Y, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai chương trình đào tạo về vắc xin dành cho học viên sau đại học. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dự phòng bệnh bằng vắc xin trở thành một phần thiết yếu của đào tạo y khoa hiện đại và thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Chương trình được triển khai với sự tham gia của 10 chuyên ngành và đơn vị đào tạo. Thông qua cách tiếp cận liên chuyên khoa, chương trình hướng tới việc trang bị cho đội ngũ bác sĩ tương lai kiến thức và năng lực cần thiết để tích hợp dự phòng vào toàn bộ hành trình chăm sóc người bệnh, đặc biệt đối với người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

PGS.TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự phát triển của y học hiện đại đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ điều trị bệnh mà còn có năng lực chủ động phòng bệnh. Việc triển khai chương trình đào tạo về vắc xin thể hiện cam kết của nhà trường trong đổi mới đào tạo y khoa, giúp thế hệ nhân viên y tế tương lai tích hợp tư duy dự phòng vào thực hành lâm sàng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sức khỏe đang thay đổi của người dân Việt Nam.

Chương trình là kết quả từ sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế, bao gồm: Đại sứ quán Anh và các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh. Đổi mới này phản ánh cam kết chung trong việc thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác giáo dục y khoa và nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế cho tương lai.

Theo Giáo sư Hiệp sĩ Jonathan Nguyễn Văn Tâm - Trường Y, Đại học Nottingham, nguyên Phó Giám đốc Y tế của Anh, tại nhiều quốc gia, tiêm chủng cho người trưởng thành đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược già hóa khỏe mạnh và phát triển bền vững hệ thống y tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, đội ngũ nhân viên y tế cần được đào tạo bài bản về khoa học vắc xin, kỹ năng thực hành tiêm chủng và tư vấn tiêm chủng.

“Việc Việt Nam triển khai chương trình đào tạo về vắc xin là một bước tiến đáng ghi nhận trong đầu tư cho năng lực dự phòng của quốc gia, đồng thời góp phần chuẩn bị cho tiến trình già hóa dân số trong tương lai”, Giáo sư Hiệp sĩ Jonathan Nguyễn Văn Tâm nói.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam cũng cho rằng, nâng cao năng lực của nhân viên y tế là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ thống y tế bền vững.

Sự đổi mới này sẽ từng bước xây dựng nền tảng học thuật, đội ngũ giảng viên và mô hình triển khai phù hợp để tiến tới tích hợp các nội dung đào tạo về vắc xin vào chương trình đào tạo đại học trong những năm tới. Qua đó, góp phần chuẩn bị năng lực dự phòng cho thế hệ nhân viên y tế Việt Nam, thúc đẩy tiêm chủng suốt đời và hỗ trợ quá trình chuyển dịch từ điều trị sang chủ động bảo vệ sức khỏe người dân.