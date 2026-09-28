Lục quân Mỹ bắt đầu đặt mua hàng loạt tên lửa PrSM Increment 2 để diệt tàu chiến

Lục quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM) thuộc phiên bản Increment 2, có khả năng tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền.

Hợp đồng nói trên quy định việc mua sắm trong giai đoạn ban đầu, đi kèm các đơn đặt hàng tiếp theo, cũng như sản xuất hàng loạt và tiếp tục phát triển phiên bản tiếp theo của tên lửa PrSM đầy triển vọng.

Điểm khác biệt của PrSM Increment 2 (giai đoạn 2) đó là tên lửa được trang bị đầu dò đa chế độ, cho phép tấn công không chỉ mục tiêu cố định mà còn cả đối tượng di động trên mặt đất và mặt biển.

Khả năng tấn công mục tiêu di động tạo nên sự khác biệt giữa phiên bản nâng cấp và biến thể cơ bản của tên lửa PrSM và sản phẩm Increment 2 thực chất đã bổ sung chức năng chống hạm tầm xa cho các tổ hợp pháo phản lực HIMARS và M270.

Trước khi hợp đồng sản xuất hàng loạt được ký kết chính thức, tên lửa đã trải qua 2 cuộc thử nghiệm bay, cụ thể là vào tháng 3/2026 và tháng 8/2026.

Trong lần bắn nghiệm thứ hai, tên lửa PrSM Increment 2 được triển khai từ bệ phóng M142 HIMARS, sau đó hoàn thành hành trình bay và bắn trúng mục tiêu di động trên biển.

Trong quá trình kiểm tra tính năng, hoạt động của hệ thống dẫn đường mới và khả năng sử dụng tên lửa để chống lại các mục tiêu di động đã được đánh giá đầy đủ, cho thấy đã có thể bước vào sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.

Tập đoàn Lockheed Martin lưu ý hệ thống dẫn đường của PrSM Increment 2 tận dụng dòng công nghệ Strigo, bao gồm các cảm biến tần số vô tuyến, kênh dữ liệu và công nghệ đầu dò. Chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của phiên bản cải tiến dự kiến ​​diễn ra vào năm 2027.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Lockheed Martin sẽ bắt đầu sản xuất loạt tên lửa PrSM Increment 2 song song với việc thử nghiệm và kiểm định hệ thống. Trong tương lai, sản lượng có thể tăng lên tùy thuộc vào đơn đặt hàng từ Lục quân Mỹ.

Hiện tại Lockheed Martin đang mở rộng năng lực sản xuất đối với dòng tên lửa PrSM nói chung. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có kế hoạch tăng gấp 4 lần tốc độ, đồng thời tiếp tục phát triển những phiên bản cải tiến tiếp theo.

PrSM là sản phẩm được phát triển để thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS để triển khai từ các bệ phóng M142 HIMARS cũng như M270 MLRS.

Mục tiêu của dự án là cung cấp cho Lục quân Mỹ khả năng tấn công chính xác cũng như tầm xa lớn hơn nhiều trong việc tiêu diệt mục tiêu so với hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ trước đó.