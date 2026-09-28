Những trường hợp tài khoản VNeID sẽ bị tự động khóa

Rực rỡ và bùng nổ sức sáng tạo, sáng ngày 28/9, tại Quảng trường Tây Bắc đã hội tụ 39 gian hàng "trình diễn" giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là màn tranh tài, trình diễn các mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ấn tượng nằm trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.