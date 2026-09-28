Những trường hợp tài khoản VNeID sẽ bị tự động khóa
Khoản 1 điều 8 của Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID).
Từ ngày 28/9 tới, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực. Khoản 1 điều 8 của nghị định này quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID).
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-truong-hop-tai-khoan-vneid-se-bi-tu-dong-khoa-169260927115353011.htm