Ấn Độ đưa tàu LNG - diesel đầu tiên vào vận hành

Đoàn tàu DEMU sử dụng hệ thống nhiên liệu kép LNG - diesel đầu tiên của Ấn Độ tại Sabarmati, Ahmedabad. Trong ảnh là đầu tàu DEMU. Ảnh: Ahmedabad Division/Railways.

Ngày 27/9, đoàn tàu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) kết hợp diesel đầu tiên của Ấn Độ thực hiện chuyến chạy khai trương từ ga Sabarmati, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình đưa vào sử dụng và khởi công một loạt dự án hạ tầng đường sắt tại khu vực này.

Khác với cách gọi “tàu chạy bằng LNG” thường được sử dụng, đoàn tàu trên không vận hành hoàn toàn bằng khí tự nhiên hóa lỏng. Hai toa động lực Driving Power Car (DPC), mỗi toa có công suất 1.400 mã lực, được cải tạo để sử dụng đồng thời LNG và diesel. Theo Đường sắt Ấn Độ, LNG có thể thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ trong quá trình vận hành.

Trước khi được đưa vào vận hành, hai toa động lực đã hoàn thành hơn 2.000 km thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động và độ tin cậy của hệ thống nhiên liệu kép.

Đoàn tàu gồm 8 toa ghế ngồi không điều hòa. Trong chuyến khai trương, tàu chạy trên tuyến Sabarmati - Mahesana, dài khoảng 62 km; tuyến khai thác thường xuyên chưa được Đường sắt Ấn Độ công bố chính thức.

Mỗi toa động lực được trang bị bình chứa LNG dung tích khoảng 2.200 lít, tương đương 950 - 1.000 kg LNG sử dụng được. Theo thiết kế được phê duyệt, lượng nhiên liệu này có thể đáp ứng khoảng 444 km vận hành mỗi ngày đối với một toa động lực.

Cận cảnh hệ thống nhiên liệu kép lắp bên trong toa động lực.

Việc bổ sung LNG được kỳ vọng giúp giảm lượng diesel tiêu thụ, qua đó giảm phát thải CO₂, oxit nitơ và bụi mịn. Dựa trên kết quả thử nghiệm, ngành đường sắt Ấn Độ ước tính một toa động lực có thể tiết kiệm khoảng 1,19 triệu rupee chi phí nhiên liệu mỗi năm; với một đoàn tàu 8 toa, mức tiết kiệm vào khoảng 2,39 triệu rupee/năm.

Dự án LNG được triển khai trong bối cảnh Ấn Độ đã đẩy mạnh điện khí hóa mạng lưới đường sắt trong hơn một thập kỷ qua. Theo Bộ Đường sắt Ấn Độ, đến năm 2026, khoảng 99,6% mạng lưới đường sắt khổ rộng của nước này đã được điện khí hóa, tương đương 69.873 km tuyến.

Quá trình điện khí hóa giúp ngành đường sắt giảm đáng kể nhu cầu sử dụng dầu diesel. Lượng diesel dùng cho sức kéo giảm từ khoảng 2,93 tỷ lít trong tài khóa 2015-2016 xuống còn 1,08 tỷ lít trong tài khóa 2024-2025, tức giảm khoảng 1,85 tỷ lít. Bộ Đường sắt Ấn Độ cho rằng xu hướng này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Trước tàu LNG - diesel, tháng 7/2026, Ấn Độ đã đưa đoàn tàu pin nhiên liệu hydro đầu tiên vào vận hành trên tuyến Jind - Sonipat. Việc đồng thời thử nghiệm và khai thác các công nghệ hydro, LNG cùng quá trình điện khí hóa gần như toàn bộ mạng lưới cho thấy ngành đường sắt nước này đang mở rộng các giải pháp năng lượng thay thế nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào diesel.