Gia Lai phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Các đại biểu cũng được trao đổi về kỹ năng nhận diện, xử lý và phản bác thông tin sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; các quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đăng tải, chia sẻ và sử dụng thông tin trên môi trường số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Văn Lợi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội. Internet và mạng xã hội trở thành kênh trao đổi, tiếp nhận và chia sẻ thông tin phổ biến, góp phần phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Bên cạnh những lợi ích, môi trường mạng cũng phát sinh nhiều vấn đề như thông tin giả, thông tin sai sự thật, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Một số nội dung lệch chuẩn, kích động, gây chia rẽ cũng có thể tác động đến đời sống xã hội nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số cần được thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiểu biết pháp luật và trách nhiệm của người sử dụng. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin; không đăng tải, lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến "Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số". (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Hội nghị cũng đề nghị phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và lực lượng trẻ trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật thêm kiến thức về quy định pháp luật và kỹ năng ứng xử trên môi trường số, góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng.