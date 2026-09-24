Tại sao ăn cay lại chảy nước mũi?

Khi ăn ớt hoặc các món cay, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy mũi bắt đầu “chảy nước”, kèm theo hắt hơi hoặc cảm giác nghẹt mũi. Đây thường không phải dấu hiệu của cảm lạnh mà là một phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Chất cay kích thích dây thần kinh

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Thành phần tạo cảm giác cay đặc trưng trong ớt là capsaicin. Chất này kích thích các đầu dây thần kinh cảm giác, trong đó có dây thần kinh sinh ba - một hệ thống thần kinh liên quan đến cảm giác ở vùng mặt và mũi.

Khi bị kích thích bởi đồ cay, các dây thần kinh trong mũi có thể thúc đẩy quá trình tiết dịch. Kết quả là niêm mạc mũi tiết nhiều dịch hơn, khiến nước mũi chảy ra ngoài.

Hiện tượng này được gọi là viêm mũi do ăn uống (gustatory rhinitis), thuộc nhóm viêm mũi không do dị ứng. Ngoài thức ăn cay, một số thực phẩm như tỏi, gừng, cà ri hoặc các loại nước sốt cay cũng có thể kích hoạt phản ứng tương tự ở một số người.

Vì sao có người chảy nhiều, người lại không?

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Mức độ phản ứng của mỗi người không giống nhau. Có người chỉ hơi ươn ướt ở mũi sau vài miếng đồ cay, trong khi người khác có thể chảy nước mũi khá nhiều, kèm hắt hơi hoặc nghẹt mũi.

Theo Mayo Clinic, thức ăn nóng hoặc cay là một trong những tác nhân có thể kích hoạt viêm mũi không do dị ứng. Những triệu chứng thường gặp gồm nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi hoặc cảm giác có dịch chảy xuống họng.

Điểm đáng chú ý là nước mũi do ăn cay thường khá loãng và trong. Nếu tình trạng chỉ xuất hiện khi ăn cay rồi nhanh chóng hết sau khi ngừng ăn, đây thường là phản ứng với tác nhân kích thích chứ không đồng nghĩa với việc bạn bị dị ứng với ớt.

Khi nào chảy nước mũi cần lưu ý?

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Nếu chỉ chảy nước mũi trong lúc hoặc ngay sau khi ăn cay và không kèm triệu chứng bất thường khác, bạn thường không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, nếu chảy nước mũi xảy ra thường xuyên ngay cả khi không ăn cay, kéo dài hoặc đi kèm nghẹt mũi, hắt hơi nhiều, ngứa mũi, khó thở hay các triệu chứng khác, nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ quy cho đồ ăn cay. Viêm mũi dị ứng, cảm lạnh và nhiều vấn đề khác cũng có thể gây chảy nước mũi.

Với những người thường xuyên gặp tình trạng này khi ăn cay, cách đơn giản nhất là giảm lượng gia vị cay và theo dõi thực phẩm nào thường kích hoạt triệu chứng. Nếu biểu hiện kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, có thể trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân.