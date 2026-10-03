Cụ bà 100 tuổi ăn 1 loại quả mỗi sáng, chia sẻ bí quyết sống thọ đơn giản

Bà Groeger sinh năm 1925 tại New York (Mỹ), kết hôn năm 21 tuổi và từng làm nhân viên tổng đài điện thoại. Vợ chồng bà có 2 người con, 4 cháu và 6 chắt. Hiện bà sống tại cơ sở hỗ trợ sinh hoạt ở New Jersey.

Bữa sáng bắt đầu với việt quất

Trong chế độ ăn của cụ bà, các loại quả là nhóm thực phẩm thường xuyên xuất hiện. “Tôi ăn rất nhiều việt quất. Tôi yêu thích chúng”, bà Groeger chia sẻ.

Theo Today, chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty (Mỹ) đánh giá việt quất có mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường type 2 thấp hơn, đồng thời có thể cải thiện khả năng nhận thức.

Bà Groeger cũng yêu thích táo và bơ - hai loại quả có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ung thư, đường ruột, kiểm soát cân nặng và tình trạng viêm.

Bà Natalie Groeger vẫn minh mẫn ở tuổi 100. Ảnh: Today

Ngoài ra, bà Groeger còn mê chocolate đen. Các hợp chất thực vật trong chocolate có đặc tính chống viêm, ung thư và hạ huyết áp.

Trong bữa sáng, bà thường ăn hai quả trứng chiên lòng đào cùng thịt xông khói, bánh muffin. “Có lẽ tôi không nên ăn thịt xông khói nhưng tôi vẫn ăn”, bà nói.

Việc một số người sống trên 100 tuổi ăn thịt xông khói không có nghĩa chế độ này phù hợp với mọi người. Theo bác sĩ Thomas Perls, Giám đốc Nghiên cứu Người sống trăm tuổi New England (Mỹ), những người sống thọ có thể sở hữu các gene giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác.

Khiêu vũ, đan len và chơi bài

Bà Groeger yêu thích khiêu vũ và từng dạy chồng cách nhảy. Khiêu vũ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, khả năng thăng bằng, phối hợp vận động, tâm trạng và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Đan chăn, mũ và áo len cũng là niềm đam mê của bà. Các hoạt động thủ công như móc len có thể giúp con người cảm thấy bình tĩnh và hạnh phúc hơn.

Hiện bà Groeger hay chơi bài trên iPad cùng bạn bè. Các nghiên cứu cho thấy những trò chơi vận dụng trí não giúp người lớn tuổi duy trì chức năng nhận thức.

Giữ tinh thần lạc quan

Bà Groeger cố gắng không quá bận tâm đến những khó khăn trong cuộc sống. “Tôi là một người hạnh phúc. Tôi thích cười đùa”, bà nói.

Các nghiên cứu đã chứng minh căng thẳng tích lũy có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn, trong khi khả năng phục hồi tâm lý, điều chỉnh cảm xúc và tự kiểm soát có thể làm chậm quá trình này. Những người lạc quan thường có hệ tim mạch, chuyển hóa, miễn dịch và hô hấp khỏe mạnh hơn, đồng thời có tuổi thọ dài hơn 11-15%.