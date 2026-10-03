5 dấu hiệu bất thường báo hiệu bộ sạc MacBook cần được thay mới

Bộ sạc MacBook là một trong những phụ kiện quen thuộc đến mức thường bị lãng quên trong quá trình sử dụng máy tính hàng ngày. Chúng âm thầm cung cấp năng lượng cho thiết bị cho đến khi đột nhiên gặp sự cố.

Dù là bộ sạc USB-C của bên thứ ba hay bộ sạc đi kèm MacBook, đây vẫn là phụ kiện được cắm vào rồi rút ra nhiều lần mỗi tuần mà ít khi được chú ý. Cũng giống như chính chiếc laptop, bộ sạc phải chịu không ít tác động trong quá trình sử dụng. Việc uốn cong, cuộn dây, va đập hoặc kéo căng liên tục theo thời gian có thể khiến các linh kiện bên trong xuống cấp và dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng.

Một bộ sạc sắp hỏng không chỉ gây bất tiện khi đang làm việc hoặc học tập. Do phải truyền dòng điện ở mức cao để cung cấp năng lượng cho MacBook, bất kỳ hư hỏng vật lý nào cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tiếp tục sử dụng một bộ sạc đã xuống cấp còn có thể khiến MacBook gặp sự cố về điện, thậm chí gây hư hại cho các linh kiện bên trong hoặc tạo ra nguy hiểm cho người sử dụng và môi trường xung quanh.

Khi bộ sạc đã có dấu hiệu xuống cấp, không nhất thiết phải thay thế bằng sản phẩm chính hãng của Apple, dù lựa chọn này mang lại sự an tâm về khả năng tương thích. Các sản phẩm của bên thứ ba cũng có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc.

Trước khi mua mới, việc nhận biết những dấu hiệu cho thấy bộ sạc hiện tại đang xuống cấp sẽ giúp xác định liệu có thực sự cần thay thế hay không.

DÂY SẠC BỊ SỜN, LỘ LỚP BẢO VỆ BÊN TRONG

Quan sát tình trạng dây cáp là một trong những cách đơn giản nhất để phát hiện bộ sạc đang có nguy cơ gặp sự cố. Sợi dây nối cục nguồn với MacBook phải chịu rất nhiều tác động trong quá trình sử dụng.

Việc liên tục uốn cong, cuộn dây quá chặt, bị thú cưng cắn hoặc vô tình bị ghế văn phòng cán qua theo thời gian đều có thể khiến lớp vỏ mềm bên ngoài bị xuống cấp.

Khi lớp vỏ cao su bắt đầu nứt, rách hoặc bong tróc, phần dây dẫn và lớp chắn kim loại bên trong sẽ bị lộ ra. Đây là dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng và không nên tiếp tục sử dụng.

Phần dây dẫn và lớp chắn kim loại bên trong bị lộ ra là dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng và không nên tiếp tục sử dụng

Dùng băng keo điện hoặc keo siêu dính để che lại phần dây bị hở có thể trông như một giải pháp nhanh chóng, nhưng thực tế không thể khắc phục triệt để vấn đề. Những cách này không thể phục hồi khả năng cách điện cần thiết để bảo vệ dây dẫn và cũng không thể sửa chữa các sợi dây bên trong nếu chúng đã bị đứt hoặc hư hỏng.

Khi phần dây dẫn bị lộ ra ngoài, nguy cơ điện giật cũng tăng lên, đặc biệt nếu dây tiếp xúc với da hoặc những vật dẫn điện như chân bàn bằng kim loại. Chưa kể, lớp vỏ bên ngoài bị hư hỏng còn có thể tạo điều kiện cho hơi ẩm xâm nhập vào bên trong cáp, làm tăng nguy cơ chập điện.

Chỉ cần phát hiện phần kim loại bên trong bắt đầu lộ ra qua lớp vỏ dây, bộ sạc nên được ngừng sử dụng ngay lập tức. Một sợi cáp bị sờn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy mà còn có thể gây chập điện, từ đó làm hỏng các linh kiện bên trong MacBook, bao gồm cả bo mạch chủ.

Trong trường hợp này, thay mới hoàn toàn dây sạc là giải pháp an toàn và đáng tin cậy nhất để đảm bảo khả năng cách điện và loại bỏ nguy cơ xảy ra sự cố điện bất ngờ.

CHÂN PHÍCH CẮM BỊ CONG, LỎNG HOẶC HƯ HỎNG

Hai chân kim loại có thể gập lại ở mặt sau của cục sạc có nhiệm vụ cố định bộ sạc chắc chắn vào ổ điện. Tuy nhiên, chỉ một vài tác động mạnh như kéo giật cục sạc khỏi ổ điện ở khoảng cách xa hoặc vô tình làm rơi xuống nền cứng cũng có thể khiến các chân cắm bị cong hoặc biến dạng.

Khi một chân cắm đã bị lệch, việc tiếp tục cắm vào ổ điện có thể khiến tình trạng này nghiêm trọng hơn hoặc làm cho điểm tiếp xúc với ổ điện không còn ổn định.

Khi một chân cắm đã bị lệch, việc tiếp tục cắm vào ổ điện có thể khiến tình trạng này nghiêm trọng hơn hoặc làm cho điểm tiếp xúc với ổ điện không còn ổn định

Trong trường hợp bộ sạc đã được rút khỏi nguồn điện, có thể dùng nhíp hoặc kìm để thử nắn lại chân cắm, nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ trở về trạng thái chắc chắn và an toàn như ban đầu.

Một đầu phích cắm còn nguyên vẹn, dù là của MacBook hay bất kỳ thiết bị điện nào khác, phải có thể cắm vào ổ điện một cách dễ dàng và nằm sát, chắc chắn với bề mặt ổ cắm.

Ngược lại, nếu cảm thấy có lực cản bất thường, phích cắm bị lung lay hoặc phải lắc qua lắc lại cục sạc mới có thể bắt đầu sạc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bộ sạc đã bị hư hỏng về mặt kết cấu.

Các chân cắm bị cong hoặc lỏng thường không thể tiếp xúc ổn định với bên trong ổ điện, đồng thời có thể khiến việc cắm và rút trở nên khó khăn hơn.

Khi điểm tiếp xúc không ổn định, dòng điện có thể phát sinh hiện tượng phóng hồ quang điện hoặc khiến bộ sạc nóng lên bất thường. Tình trạng này không chỉ làm hỏng bộ sạc mà còn có thể ảnh hưởng đến MacBook.

Vì vậy, nếu các chân cắm đã bị cong vênh hoặc biến dạng nghiêm trọng, thay bộ sạc mới là lựa chọn an toàn hơn, giúp loại bỏ nguy cơ tiếp xúc điện kém và hạn chế khả năng phát sinh tia lửa điện tại ổ cắm.

SẠC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NGUỒN ĐIỆN BỊ NGẮT QUÃNG

Nếu MacBook vẫn được cắm vào nguồn nhưng biểu tượng sạc pin liên tục chuyển đổi giữa trạng thái đang sạc và không sạc, rất có thể dòng điện đang bị gián đoạn. Nguyên nhân có thể đến từ dây dẫn bên trong bị hư hỏng, bộ điều chỉnh điện áp gặp sự cố hoặc một vấn đề khác liên quan đến linh kiện bên trong bộ sạc.

Tình trạng sạc chập chờn không chỉ gây khó chịu vì khiến MacBook khó sạc đầy pin. Khi dòng điện cung cấp cho máy liên tục thay đổi, những lần tăng giảm điện áp đột ngột có thể gây áp lực lên hệ thống quản lý nguồn điện bên trong.

Nếu tình trạng này kéo dài, các đợt tăng điện áp bất thường thậm chí có thể làm hỏng những linh kiện quan trọng, trong đó có bo mạch chủ.

Một bộ sạc không thể duy trì dòng điện ổn định cũng đồng nghĩa với việc khả năng hoạt động an toàn của nó đã bị suy giảm đáng kể. Những lần mất điện hoặc ngắt sạc ngẫu nhiên ban đầu có thể chỉ giống như một lỗi nhỏ nhưng đây có thể là dấu hiệu cho thấy bộ nguồn đang xuống cấp và có nguy cơ xuất hiện những biến động điện áp bất thường.

ĐẦU NỐI CẮM VÀO LAPTOP BỊ HƯ HỎNG NGHIÊM TRỌNG

Phần đầu cáp trực tiếp cắm vào MacBook là bộ phận được sử dụng thường xuyên mỗi ngày nên cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Dù sử dụng MagSafe hay USB-C, vấn đề quan trọng vẫn nằm ở tình trạng của đầu nối.

Việc cắm và rút liên tục có thể khiến các điểm tiếp xúc bằng kim loại bị mòn, phần vỏ bị biến dạng hoặc tích tụ bụi bẩn và những mảnh vụn nhỏ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng kết nối.

Phần vỏ bao quanh đầu cắm thường được làm bằng nhựa nên cũng có thể dễ dàng nứt hoặc vỡ sau những lần va đập mạnh, khiến các chân kết nối bên trong bị lộ ra và dễ hư hỏng hơn.

Một đầu nối đã bị hỏng thường không còn cắm vào cổng sạc một cách trơn tru. Trong nhiều trường hợp, dây cáp phải được giữ hoặc đặt ở một góc nhất định thì MacBook mới nhận sạc. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đầu nối có vấn đề.

Việc cố gắng cắm một đầu nối đã bị cong hoặc biến dạng vào MacBook không chỉ làm tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn mà còn có thể làm biến dạng chính cổng sạc, kéo theo những chi phí sửa chữa không nhỏ.

Đáng lo hơn, một kết nối lỏng lẻo tại cổng sạc có thể làm tăng điện trở, khiến nhiệt tích tụ ở mức cao và có khả năng gây ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong nằm gần đó.

Vì vậy, cần kiểm tra kỹ phần đầu nối của bộ sạc và ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện dấu hiệu nóng chảy, cháy xém, biến dạng, nứt vỡ hoặc bất kỳ hư hỏng bất thường nào. Những chân tiếp xúc bị đen hoặc cháy sém có thể là dấu hiệu của hiện tượng phóng hồ quang điện xảy ra thường xuyên, thậm chí đủ nhiệt để làm chảy phần nhựa xung quanh.

Thay mới dây cáp hoặc bộ sạc khi cần thiết sẽ giúp đảm bảo đầu nối vừa khít, duy trì kết nối ổn định và cung cấp điện an toàn mà không gây nguy cơ làm hư hỏng cổng sạc hoặc phần vỏ của MacBook.

SINH NHIỆT QUÁ MỨC TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

Bộ sạc thường sẽ hơi ấm lên khi cung cấp điện cho laptop, đặc biệt trong những lúc máy phải hoạt động với cường độ cao như chỉnh sửa video. Mức nhiệt tăng nhẹ như vậy là hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa một cục nguồn chỉ hơi ấm và một cục nguồn nóng đến mức gần như vừa được lấy ra khỏi lò nướng. Một bộ sạc quá nóng không phải là dấu hiệu nên xem nhẹ.

Khi cắm sạc, nếu bộ sạc quá nóng thì không nên xem nhẹ

Nhiệt độ tăng bất thường có thể cho thấy các linh kiện bên trong đang gặp vấn đề, chẳng hạn như tạo ra điện trở quá lớn hoặc không còn khả năng tản nhiệt hiệu quả.

Tình trạng này cũng có thể xảy ra khi bộ sạc không được thông thoáng, bị đặt dưới ánh nắng trực tiếp hoặc được sử dụng trong điều kiện không phù hợp với thiết kế.

Đặc biệt, nếu bộ sạc không được thiết kế để cung cấp điện cho MacBook, khả năng hoạt động không ổn định và sinh nhiệt quá mức cũng có thể xảy ra. Một cục nguồn quá nóng không chỉ có thể gây bỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Không nên tiếp tục sử dụng một bộ sạc có nhiệt độ cao bất thường. Khi cục nguồn trở nên quá nóng, cần rút khỏi nguồn điện ngay lập tức và đặt ở một bề mặt cứng, thoáng để nguội hoàn toàn.

Thay một bộ sạc mới chắc chắn sẽ tốn kém hơn so với việc tiếp tục sử dụng bộ sạc cũ, nhưng chi phí đó vẫn thấp hơn rất nhiều so với những thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dẫn đến chập điện hoặc cháy nổ.