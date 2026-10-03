Khi chiếc điện thoại trở thành đồ dùng học tập

Để hạn chế những rủi ro đó, phụ huynh cần quan tâm và đồng hành cùng con, cần thống nhất một số nguyên tắc như: khi nào được sử dụng điện thoại, thời gian bao lâu, sử dụng cho mục đích gì, những nội dung nào không nên truy cập và phải làm gì khi gặp tình huống bất thường trên mạng.

Phụ huynh cần chủ động kiểm tra việc sử dụng điện thoại của con để biết con đang gặp vấn đề gì trên môi trường mạng, từ đó kịp thời hướng dẫn, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới can thiệp. Hãy nói với con rằng, nếu nhận được tin nhắn lạ hoặc gặp nội dung khiến con lo sợ, bị đe dọa, dụ dỗ, con có thể chia sẻ với cha mẹ mà không sợ bị trách phạt.

Phụ huynh cũng cần đặt ra một số quy định đơn giản như: khi ăn không xem điện thoại, khi làm bài phải tắt thông báo từ các ứng dụng giải trí, không sử dụng điện thoại trong phòng ngủ vào ban đêm, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và không được giấu mật khẩu điện thoại với cha mẹ.

Điện thoại đã trở thành một phần trong học tập của học sinh từ bậc THCS. Cha mẹ cần đồng hành, thống nhất những giới hạn cần thiết và từng bước giúp con hình thành khả năng tự kiểm soát.

Chiếc điện thoại có thể là công cụ học tập, kết nối và khám phá tri thức, nhưng cũng có thể khiến trẻ sao nhãng nếu không biết sử dụng đúng cách. Khi được hướng dẫn sử dụng công nghệ có trách nhiệm và biết tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, chiếc điện thoại sẽ trở thành công cụ hữu ích trên hành trình học tập và trưởng thành của con.