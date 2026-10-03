Giảm cân bằng nước ép, nữ giáo viên nhận kết quả bất ngờ

Gan nhiễm mỡ vì detox bằng nước ép?

Chị L.H.G (32 tuổi, giáo viên tại Hà Nội) tìm đến bác sĩ trong tình trạng mệt mỏi, cân nặng thay đổi liên tục. Cao 1,56m, nặng 58kg, chị luôn tự ti về vóc dáng, đặc biệt muốn giảm cân để mặc áo dài phù hợp hơn khi đứng lớp.

Trong kỳ nghỉ hè, chị quyết tâm giảm cân và thử nhiều phương pháp nhưng cân nặng giảm rồi lại tăng. Sau đó, chị thuê một dịch vụ coaching (huấn luyện) để xây dựng thực đơn detox (thanh lọc) bằng nước ép hoa quả.

Theo liệu trình, mỗi ngày chị được giao nhiều loại nước ép đóng chai, uống theo thực đơn trong 12 ngày rồi nghỉ 7 ngày và tiếp tục chu kỳ mới.

Những ngày đầu, chị thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Chị được tư vấn rằng đây là biểu hiện của “cúm detox” và là giai đoạn cơ thể thích nghi trước khi bước vào thời kỳ giảm cân hiệu quả.

Sau hơn một tháng, chị G. giảm khoảng 3kg. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài. Gần 2 tháng sau, cân nặng tăng thêm 4kg khiến chị chán nản.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy chị bị gan nhiễm mỡ độ 2, trong khi lần kiểm tra cuối năm 2025 chưa phát hiện tình trạng này.

Đường từ nước ép được cơ thể hấp thu nhanh hơn. Ảnh: Hoa Linh.

Bác sĩ nghi ngờ việc sử dụng một lượng lớn nước ép trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể lượng đường và năng lượng đưa vào cơ thể, nhất là khi phần chất xơ bị loại bỏ.

Nước ép hoa quả đẩy thêm đường vào gan

Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Trung tâm Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trái cây nguyên quả chứa đường tự nhiên nhưng đồng thời cung cấp chất xơ, nước và nhiều chất dinh dưỡng. Khi ép, cấu trúc của trái cây bị phá vỡ, phần lớn bã xơ được loại bỏ, trong khi lượng đường và năng lượng vẫn được giữ lại trong cốc nước.

Điều này khiến một lượng lớn trái cây có thể được tiêu thụ rất nhanh mà người dùng khó nhận biết mình đã nạp bao nhiêu đường.

Đặc biệt, các loại nước ép bán sẵn hoặc pha chế ngoài hàng còn có thể được bổ sung đường, syrup, sữa đặc hoặc sử dụng lượng trái cây lớn, khiến tổng năng lượng tăng thêm.

Bác sĩ Tuấn khẳng định nước ép có thể mang lại vitamin và khoáng chất từ trái cây nhưng không đồng nghĩa với việc uống càng nhiều càng tốt hoặc có tác dụng detox cơ thể.

Ngoài ra, bác sĩ Tuấn cho rằng việc giảm cân sau một thời gian ăn uống rất hạn chế không đồng nghĩa với giảm mỡ bền vững. Cân nặng có thể thay đổi do lượng nước, glycogen, khối cơ và tổng năng lượng nạp vào.

Với gan, việc thường xuyên nạp dư thừa năng lượng, đặc biệt từ các thực phẩm và đồ uống nhiều đường, có thể góp phần làm tăng tích tụ mỡ trong gan, lâu dài gây xơ gan.

Theo bác sĩ Võ Thị Tố Hi - chuyên gia dinh dưỡng tại TPHCM, rau củ và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất có lợi. Tuy nhiên, khi sử dụng rau củ quả ép sống, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần được đặc biệt chú ý.

Các loại thực phẩm trên không được làm sạch đúng cách có thể mang theo vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tác nhân gây bệnh, đặc biệt nếu nguồn nguyên liệu bị ô nhiễm hoặc bảo quản không phù hợp.

Người dân nên chọn rau củ quả có nguồn gốc rõ ràng, loại bỏ phần dập hỏng, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và vệ sinh tay, dao, máy ép, cốc đựng trước khi chế biến. Nước ép sau khi làm nên được sử dụng sớm, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng.

"Quan trọng hơn, không nên xem nước ép như một giải pháp thay thế hoàn toàn cho bữa ăn hoặc một phương pháp thải độc, giảm cân cấp tốc", bác sĩ Hi nói.