Hậu phương kiên cường của lính đảo Trường Sa

Đó là tâm sự của nhiều người vợ có chồng làm nhiệm vụ nơi biển đảo. Phía sau những chuyến tàu đưa người lính ra khơi là những mái nhà được gìn giữ bằng tình yêu, niềm tin và trách nhiệm.

Gia đình Thượng tá Đàm Xuân Hùng. Ảnh: Hoàng Yến

Anh giữ biển, em giữ nhà

Hơn 13 năm nên duyên vợ chồng, thời gian chị Vũ Hoàng Yến được ở bên chồng - Thượng tá Đàm Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có lẽ được đong đếm bằng những lần anh về phép. Thế nhưng, không để khoảng cách làm vơi đi sự gắn bó, chị Yến chọn cách vun đắp một mái nhà bình yên, để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chị chia sẻ: “Từ khi là vợ người lính Trường Sa, tôi thấy mình bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều”.

Thượng tá Đàm Xuân Hùng có 15 năm trong quân ngũ, hơn 5 năm công tác tại Trường Sa. Anh yêu biển nên thường xuyên kể cho chị nghe về vẻ đẹp bình yên của biển lúc bình minh và hoàng hôn, những con sóng bạc đầu khi biển động, những cây bàng vuông nở hoa về đêm hay những luống rau xanh được cán bộ, chiến sĩ chăm chút giữa điều kiện khắc nghiệt. Mỗi lần về nhà, anh lại mang theo những con ốc biển hoặc những cành hoa ốc. Những món quà ấy được mẹ con chị nâng niu, như một cách để Trường Sa hiện diện gần hơn trong cuộc sống gia đình.

Căn nhà của chị Yến bài trí không quá cầu kỳ, nhưng ngay phòng khách đã có một “không gian biển” rất riêng. Những con ốc biển lớn nhỏ, những cành hoa kết từ vỏ ốc được chị trân trọng đặt trên kệ. Giữa những món quà giản dị ấy là những tấm ảnh gia đình ít ỏi, trong đó có chân dung người lính Trường Sa - Thượng tá Đàm Xuân Hùng trong bộ quân phục Hải quân. Mỗi món đồ đều gắn với một câu chuyện, một lần anh về phép, một kỷ niệm từ biển xa.

Những năm chồng xa nhà, chị Yến cũng trải qua không ít biến cố. Bố chồng lâm trọng bệnh, chị cùng gia đình chạy chữa suốt gần 2 năm. Khi bố chồng vừa đỡ, mẹ chồng lại phải điều trị dài ngày, đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Những lúc con ốm, cha mẹ đau bệnh hay gia đình có việc, chị đều phải tự mình thu xếp.

Nhưng thử thách lớn nhất là những lần sinh con. Chị sinh mổ cả 3 lần. Hai lần sau, các con chào đời khi anh Hùng đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Bé thứ hai, anh lên đường khi chị mang thai tháng thứ 7 và khi trở về, con đã gần 2 tuổi. Bé thứ ba đến với gia đình khi anh về phép năm 2025. Anh trở lại Trường Sa được ít ngày thì chị biết mình mang thai.

Có lần chị phải sinh mổ cấp cứu, khi vào phòng mổ, bên ngoài không có người thân. Trong khoảnh khắc vừa lo cho con, vừa hoang mang, tủi thân, nước mắt chị cứ thế ứa ra. Mãi sau đó, mẹ chồng và mẹ đẻ mới từ quê lên kịp. Những khoảnh khắc ấy khiến chị hiểu rằng, làm vợ người lính Trường Sa là phải học cách mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn nhất, bởi người chồng ở nơi đảo xa cũng đang thực hiện nhiệm vụ.

“Có những lúc tôi cũng yếu đuối, lo sợ và tủi thân. Nhưng tôi nghĩ, khi vợ chồng yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu nhau thì sẽ có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua. Tôi hiểu trách nhiệm của anh nên càng phải tự nhủ mình phải vững vàng hơn, để anh yên tâm công tác”, chị Yến chia sẻ.

Năm 2024, chị có dịp theo đoàn thân nhân ra Trường Sa thăm chồng. Chuyến đi giúp chị tận mắt chứng kiến điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đảo xa và hình ảnh cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Chị ấn tượng với những người lính mộc mạc, mến khách nhưng có tính kỷ luật cao; đặc biệt là cách các anh chăm chút từng mầm cây trên nền đất san hô cằn cỗi, giữa nước mặn và điều kiện khắc nghiệt, để những hòn đảo tiền tiêu luôn xanh, sạch và tràn đầy sức sống.

Từ chuyến đi ấy, tình yêu dành cho người chồng nơi đảo xa trong chị như được nối dài thành một tình yêu lớn hơn - tình yêu với biển đảo, với Tổ quốc và với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng.

“Được đặt chân lên Trường Sa, tôi càng hiểu hơn công việc và trách nhiệm của anh. Tôi thấy rất tự hào khi chồng mình đã góp một phần sức nhỏ bé trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấu hiểu anh hơn, tôi càng dặn lòng phải cố gắng hơn nữa để anh an tâm công tác”, chị Yến cho biết.

Gia đình Thiếu tá Lê Duy Hồng. Ảnh: Hồng Diệu

Yêu thương hơn qua những mùa xa cách

Ở phường Phú Lương, nhiều người đã quen với hình ảnh chị Vũ Thị Hồng Diệu đều đặn đưa đón 2 con đến trường mỗi ngày. Bốn lượt đi về, bất kể nắng mưa, chị vẫn xoay xở giữa công việc, con cái và gia đình. Đó là nhịp sống quen thuộc của một người mẹ, nhưng phía sau những chuyến xe ấy là một người vợ đã nhiều năm quen với việc chồng - Thiếu tá Lê Duy Hồng, cán bộ công tác tại đảo Thuyền Chài (Trường Sa), thường xuyên xa nhà để thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo.

Thiếu tá Lê Duy Hồng có 20 năm công tác, nhưng có đến 12 năm công tác tại các đảo. Cộng tất cả những ngày phép, thời gian thực sự ở bên vợ con chỉ khoảng hơn một năm. Hai con của chị, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi, lớn lên trong những khoảng thời gian bố vắng nhà. Những cuộc điện thoại sau 21h30 trở thành khoảng thời gian được mong chờ nhất. Chỉ hơn 10 phút trò chuyện, nhưng đủ để người cha nghe tiếng con, hỏi han việc học và dặn các con nghe lời mẹ.

Chị Diệu và anh Hồng quen nhau từ năm 2007, khi chị còn là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Khi ấy, điện thoại chưa phổ biến và Trường Sa chưa có sóng viễn thông để người lính dễ dàng gọi về. Bảy năm yêu nhau, hai người chỉ gặp nhau khoảng 4-5 lần. Những lá thư tay và sự chờ đợi như sợi dây kết nối họ lại gần nhau. Đã có lúc anh Hồng định chủ động chia tay vì nghĩ lấy một người lính thường xuyên xa nhà, chị sẽ phải chịu nhiều vất vả, nhưng chính chị Diệu lại động viên và xác định sẽ gắn bó lâu dài cùng anh. Năm 2014, hai người nên duyên vợ chồng.

Hơn 10 năm chung một mái nhà nhưng thời gian thực sự được ở bên nhau cộng lại chỉ khoảng một năm. Với anh Hồng, tình yêu là nền tảng, còn trách nhiệm là điều giúp gia đình bền chặt qua những tháng năm xa cách. Người lính có trách nhiệm với nhiệm vụ nơi đảo xa, nhưng cũng có trách nhiệm gìn giữ niềm tin với người bạn đời, để dù cách xa về không gian, vợ chồng vẫn luôn tin tưởng và đồng hành với nhau. Còn chị Diệu không nhìn những năm tháng xa cách như một sự thiệt thòi. Chị xác định đó là công việc và nghĩa vụ thiêng liêng của chồng.

Anh Hồng kể, lần đầu anh ra đảo Thuyền Chài cũng là khi vợ đang mang thai. Sau 12 tháng, anh mới trở về khi con đã 7 tháng tuổi. Lúc đó, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là “thương vợ quá”. Lần thứ hai, anh về phép khi con trai đã hơn 2 tuổi. Lúc đó, cậu bé không nhận ra bố, gọi bố bằng “chú”. Tình cảm bố con vì thế cũng cần thời gian để vun đắp.

Sau đó, chị Diệu trở thành người nối sợi dây tình cảm cha con. Mỗi tối, khi anh gọi điện về, chị bật loa ngoài để các con được trò chuyện với bố. Chỉ cần một ngày vắng tiếng bố, 2 đứa trẻ đã ngóng chờ. Những khi các con hỏi vì sao bố đi lâu đến vậy, chị Diệu không giải thích bằng những điều lớn lao.

Chị kể về người bảo vệ phải thức đêm canh gác để mọi người được bình yên, rồi nhẹ nhàng nói với các con rằng bố cũng đang làm một công việc như thế, chỉ khác là bố ở ngoài đảo Thuyền Chài. Từ những câu chuyện giản dị của mẹ, hình ảnh người cha nơi biển đảo dần trở nên gần gũi hơn trong thế giới tuổi thơ của các con.

Những điều chị Diệu âm thầm gieo vào lòng con cũng đã theo các em đến trường. Trong một bài văn, cậu bé Lê Hồng Quang, 8 tuổi, đã viết về người lính Trường Sa và dành những tình cảm thật đặc biệt cho bố. Những câu chữ còn hồn nhiên nhưng chứa đựng niềm tự hào của một cậu bé về người cha đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Mặc dù có sự hỗ trợ của gia đình hai bên, nhưng phần lớn cuộc sống thường ngày vẫn do chị Diệu thu xếp. Anh Hồng biết điều đó và dành cho vợ sự trân trọng, biết ơn. Anh nói chị là người ít nói nhưng mạnh mẽ, mọi thứ đều thể hiện bằng hành động, từ chăm sóc con cái, sống có trách nhiệm với nội ngoại đến gánh vác công việc gia đình. Còn chị Diệu, khi nói chuyện với chồng, chị không kể nhiều về những thiệt thòi của mình. Chị nói: “Nếu chồng có nhiệm vụ nơi đảo xa thì tôi cũng có trách nhiệm giữ cho gia đình bình yên để chồng yên tâm công tác”.

Chị Diệu từng có dịp ra thăm Trường Sa. Chuyến đi giúp chị tận mắt nhìn thấy nơi chồng đang công tác và hiểu hơn những điều trước đó chỉ biết qua lời kể. Càng hiểu công việc của chồng, chị càng thương và trân trọng hơn người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo. Và khi được hỏi về những năm tháng chờ đợi, chị không nói mình đã hy sinh bao nhiêu, mà chỉ nói rằng mình “tự hào và vinh dự”.

Có lẽ, đó cũng chính là điểm chung trong câu chuyện của những người vợ có chồng làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Các chị lựa chọn đồng hành bằng cách của riêng mình, giữ nhịp sống gia đình, chăm sóc con cái, gìn giữ tình yêu vợ chồng và quan trọng hơn cả là giữ cho người lính nơi đảo xa một niềm tin rằng phía sau anh luôn có một mái nhà bình yên và hạnh phúc.

Trong hành trình của người lính nơi biển đảo, hậu phương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là điểm tựa để các anh vững vàng nơi đầu sóng. Để rồi, qua những mùa xa cách, tình yêu vẫn được giữ gìn bằng những điều giản dị nhất. Anh giữ biển nơi đảo xa, chị giữ mái nhà nơi đất liền. Và giữa họ luôn có một sợi dây vô hình được kết bằng tình yêu, trách nhiệm, niềm tin và niềm tự hào về người lính đang góp sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.