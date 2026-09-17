Sụt lún, nứt đất đe dọa 78 hộ dân ở Lâm Đồng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, hiện tượng sụt lún, nứt đất xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến 14/9. Đến ngày 17/9, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 4ha. Độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20cm. Các vết nứt kéo dài khoảng 300m dọc theo sườn đồi và khu dân cư, rộng từ 6-17cm và đang có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Khu vực xảy ra sạt trượt đất tại xã Quảng Sơn.

Tình trạng sụt lún, sạt trượt đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và đất sản xuất của người dân. Tại gia đình ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh, nền nhà và vách tường xuất hiện các vết nứt, một số vị trí tường bị xê dịch, ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra, khoảng 4ha diện tích cây trồng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Vết nứt, sạt trượt đất đang diễn biến xấu.

Trước nguy cơ sụt lún, sạt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong trường hợp thời tiết còn mưa lớn, chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ sập đổ nhà ở và sạt trượt trên diện rộng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Người dân địa phương cũng chủ động huy động nhân lực, dựng nhà tạm với diện tích khoảng 3.000m² để phục vụ việc sơ tán người già, trẻ em.

Khoảng 4ha diện tích cây trồng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng nguy hiểm, căng dây, dựng rào chắn toàn bộ khu vực xuất hiện các vết nứt, cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí cán bộ, dân quân trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

78 hộ dân được di dời tới một khu vực rộng khoảng 3.000 m².

Chính quyền xã cũng thông báo thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý quay trở lại nhà cũ khi thời tiết còn mưa và khu vực chưa được xác định an toàn.