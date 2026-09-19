Bộ Y tế: Sau mưa lũ, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm

Khu vực thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình ngập sâu sau mưa lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ngày 19/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau cơn bão số 4 và mưa lũ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ.

Việc tuyên truyền tập trung các nội dung như: ăn chín, uống chín; sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh dụng cụ, bát đũa; bảo quản thực phẩm khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập; không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Cùng đó, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết; khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Các địa phương cần bảo đảm an toàn nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ; hướng dẫn người dân thực lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống, chế biến thực phẩm.

Các cơ quan chức năng cần kịp thời cảnh báo, không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm chưa qua xử lý.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ; tập trung thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện, bảo quản không bảo đảm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời; khi xảy ra vụ việc, khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn nguyên nhân và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, không để phát sinh, lan rộng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai ngay các biện pháp, ưu tiên các địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung trên./.