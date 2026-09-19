Mỹ đề nghị Hàn Quốc bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận nhiều vấn đề chiến lược, trong đó nổi bật là yêu cầu của phía Mỹ về một môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp Mỹ tại Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm ngày 18/9 ở Washington, phía Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong hoạt động của các tập đoàn Mỹ, đồng thời hối thúc Hàn Quốc nhanh chóng triển khai các cam kết đầu tư đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ năm 2025.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên cam kết tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt là ngành bán dẫn, cũng như bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc “kết thúc suôn sẻ” các dự án đầu tư. Điều này cho thấy sự khác biệt về cách tiếp cận giữa hai bên.

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc sẽ nỗ lực để các dự án đầu tư chiến lược tại Mỹ đạt kết quả tốt, đồng thời đề nghị phía Mỹ hỗ trợ trong quá trình này.

Người đồng cấp Rubio khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang làm việc để bảo đảm các cuộc tham vấn kết thúc thuận lợi và hai bên nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên nhằm thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Giới ngoại giao nhận định yêu cầu về “môi trường kinh doanh công bằng” của Mỹ có liên quan đến những sửa đổi trong Luật về mạng thông tin và truyền thông của Hàn Quốc, vốn bị phía Mỹ chỉ trích là mang tính phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ.

Cuộc gặp chính thức này diễn ra lần đầu tiên sau 7 tháng, kể từ tháng Hai, cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc duy trì đối thoại và xử lý những khác biệt trong hợp tác chiến lược./.