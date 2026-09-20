Tổ chức Đêm hội trăng rằm và khám bệnh, tặng quà cho người dân khó khăn tại Bù Gia Mập

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

Gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Nguyệt Hà

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Vũ Ngọc Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hơn 800 em thiếu nhi xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai.

Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện Thành đoàn tặng quà cho thiếu nhi trong chương trình Đêm hội trăng rằm. Ảnh: Nguyệt Hà

Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cơ quan, đơn vị đối với thiếu niên, nhi đồng, nhất là thiếu nhi đang học tập, sinh sống tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Dũng và nhà tài trợ tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong chương trình, các đại biểu đã trao 800 phần quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng) và 1 ngàn phần quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã Bù Gia Mập.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi tại chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

*Sau chương trình Đêm hội trăng rằm, ngày mai 20-9 sẽ diễn ra hoạt động khám bệnh, tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Bù Gia Mập. Đồng thời, Bộ CHQS thành phố tổ chức lễ khánh thành 2 căn nhà đại đoàn kết do Bộ CHQS thành phố cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh vận động.

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026), chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu Đ (1946-2026), 65 năm Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (1961-2026), 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Đồng Nai (1946-2026) và các ngày lễ lớn trong năm 2026.