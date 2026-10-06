Sức trẻ học đường

Ngày 30/8, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khối trường học cùng các cơ sở đoàn khu vực Lộc Bình hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” với việc thu dọn gạch đá, vật liệu sau xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, vận chuyển trang thiết bị cho các phòng ở, phòng học. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đưa trường vào hoạt động đúng tiến độ. Còn tại xã Đình Lập, ĐVTN các trường học tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên trường, các tuyến đường và khu vực công cộng... Những phần thiết thực đó được triển khai gắn với nhu cầu thực tế tại cơ sở và phù hợp với thanh niên trường học.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp TH và THCS Mẫu Sơn

Hiện toàn tỉnh có trên 21.000 đoàn viên khối trường học, sinh hoạt tại 917 chi đoàn. Với lực lượng trẻ, đông đảo, các cấp bộ đoàn xác định hoạt động tình nguyện không chỉ là dịp đóng góp cho cộng đồng, mà còn tạo môi trường để đoàn viên, học sinh, sinh viên rèn luyện và trưởng thành. Ngay từ đầu năm học, Tỉnh đoàn đã đề ra mục tiêu mỗi ĐVTN trường học tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện. Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn chủ động lựa chọn nội dung, cách thức tổ chức phù hợp với từng khối trường, từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế của địa phương.

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Từ định hướng của Tỉnh đoàn, các hoạt động tình nguyện tại cơ sở được triển khai đa dạng, từ vệ sinh trường lớp, chăm sóc cảnh quan, trồng cây xanh, tuyên truyền an toàn giao thông đến bê tông đường giao thông, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phương pháp tổ chức được điều chỉnh theo thế mạnh từng lực lượng. Đối với sinh viên, các đội hình tình nguyện chú trọng khai thác chuyên môn, sức trẻ để hướng dẫn người dân chuyển đổi số, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, tu sửa, xây mới các công trình thanh niên, vẽ tranh tường... Trong khi đó, học sinh THPT phát huy vai trò trong các đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, triển khai đồng loạt các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách và các hoạt động an sinh xã hội.

Trong năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có trên 30.000 học sinh, sinh viên tham gia từ 5 hoạt động tình nguyện trở lên; các cơ sở đoàn tổ chức hơn 3.900 hoạt động, thu hút trên 382.400 lượt ĐVTN tham gia. Riêng dịp hè 2026, các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi” được triển khai với 200 đội hình, thu hút hơn 9.000 học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ tham gia...

Em Nguyễn Thanh Mai, đoàn viên Đoàn Trường THPT Cao Lộc, phường Kỳ Lừa cho biết: Thời gian qua, em đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như hỗ trợ các kỳ thi, tham gia vệ sinh môi trường… Mỗi lần tham gia hoạt động tình nguyện, em được cùng các bạn làm những việc có ích cho trường lớp và cộng đồng, em còn học được cách làm việc nhóm, chia sẻ và chủ động hơn.

Mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ mang lại những công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng mà còn là môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện. Từ những trải nghiệm ấy, các em thêm hiểu giá trị của sự chung tay, biết quan tâm, chủ động đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.