Hà Nội bắt đầu kiểm tra các khoản thu trường học trong tháng 10

Chiều 5-10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP. Hà Nội, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Trần Lưu Hoa cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác để kiểm tra công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục trong tháng 10-2026.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu và công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh. Ảnh minh hoạ: Báo Xây dựng

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, ngay từ đầu năm học, Sở đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục được xác định rõ; hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác thu, chi, bảo đảm các khoản thu được thực hiện đúng quy định.

Sở GD&ĐT TP. Hà Nội yêu cầu các trường không được thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, không thu hộ và không tổ chức thu gộp các khoản. Đặc biệt, các nhà trường không được lợi dụng hoặc mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động, thu những khoản không đúng quy định.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh vấn đề các khoản thu đầu năm học tiếp tục nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Lãnh đạo Sở cho biết, đối với một số cơ sở giáo dục đã có phản ánh về công tác thu, chi, Sở đã có văn bản gửi các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Trong tháng 10, các tổ công tác của Sở sẽ trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch.

Cùng với yêu cầu kiểm tra, Sở GD&ĐT TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và phụ huynh tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường; kịp thời phát hiện, phản ánh những đơn vị có biểu hiện thu, chi không đúng quy định. Việc giám sát từ phụ huynh được xem là một kênh quan trọng để phát hiện sớm các khoản thu bất hợp lý.

Liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định mới về tổ chức và hoạt động của ban này. Theo đó, việc vận động, tiếp nhận hoặc quản lý các khoản tiền không đúng quy định không được thực hiện dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Quy định mới cũng đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn nhằm hạn chế tình trạng các khoản đóng góp bị biến tướng thành khoản thu bắt buộc đối với phụ huynh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội Trần Lưu Hoa khẳng định, quan điểm của ngành là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Việc kiểm tra, chấn chỉnh nhằm bảo đảm công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, đồng thời hạn chế những khoản thu không phù hợp gây bức xúc trong phụ huynh và xã hội.