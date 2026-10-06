Trường Chính trị Đồng Tháp: Giảng thử nghiệm chuyên đề 'Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở'

Đây là hoạt động phục vụ hoàn thiện chương trình, giáo trình “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới”, dự kiến ứng dụng giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Tham dự có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện các sở, ngành tỉnh cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên.

Đồng chí Lê Minh Hoan và đồng chí Châu Thị Mỹ Phương cùng các đại biểu tham dự tại Chương trình giảng thử nghiệm.

Theo kế hoạch, chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở” được triển khai trong 8 tiết, mỗi tiết 45 phút, gồm 4 tiết lý thuyết có tương tác và 4 tiết thảo luận, thực hành. Nội dung được tổ chức theo hướng kết hợp giữa kiến thức lý luận với kinh nghiệm, thực tiễn của các chuyên gia, qua đó tăng tính tương tác và khả năng vận dụng của người học.

Quang cảnh Chương trình giảng thử nghiệm tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Trong quá trình giảng thử nghiệm, các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và học viên tập trung đánh giá, góp ý về mục tiêu, nội dung, trình tự, thời lượng, phương pháp tổ chức giảng dạy.

Đối với giáo trình, các ý kiến tập trung vào cách giải thích, hệ thống ví dụ, câu hỏi và hướng dẫn thực hành. Những nội dung còn khó hiểu, chưa phù hợp hoặc còn có ý kiến khác nhau được tiếp nhận, trao đổi để làm rõ.

Qua đó, các ý kiến góp ý được nhóm nghiên cứu tổng hợp, giải trình và chuyển hóa thành những điều chỉnh cụ thể, góp phần hoàn thiện chương trình, giáo trình trước khi đưa vào ứng dụng giảng dạy.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại Chương trình giảng thử nghiệm.

Phát biểu tại Chương trình giảng thử nghiệm, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nội dung giảng dạy phải bắt đầu từ những vấn đề gần với thực tiễn cơ sở, như: Người dân cần hợp tác để giải quyết việc gì, hợp tác xã mang lại lợi ích gì cho thành viên và cán bộ cơ sở có thể hỗ trợ sự liên kết này như thế nào?

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, khi phân tích một mô hình kinh tế tập thể, cần quan tâm không chỉ đến kết quả, mà cả cách thức tổ chức, mức độ tham gia của người dân, những khó khăn và điều kiện để duy trì hoạt động. Qua đó, giúp người học hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa phát triển kinh tế tập thể với sinh kế người dân và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các học viên cần mở rộng tư duy trong quá trình học tập và thảo luận; chia sẻ cả những việc đã làm được và những vấn đề còn vướng mắc, từ đó đối chiếu kinh nghiệm thực tiễn với lý luận, cùng đặt câu hỏi và tìm giải pháp phù hợp với từng địa phương. Đây cũng là đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện chương trình, giáo trình…