Sức trẻ biên cương

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Tháng Ba biên giới”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những công trình, phần việc thiết thực tại khu vực biên giới. Nổi bật là hoạt động xây dựng đường kiểm tra mốc quốc giới, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo thuận lợi cho việc tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, nhất là tại những khu vực núi cao, địa hình hiểm trở. Cùng với đó, mô hình “Lũy tre biên giới Việt” góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, mở ra khả năng khai thác nguồn lợi từ cây tre, gắn bảo vệ môi trường với phát triển sinh kế.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các đơn vị phối hợp trồng tre tại khu vực biên giới xã Ba Sơn

Không chỉ góp sức bằng việc triển khai những công trình cụ thể, đoàn viên, thanh niên còn phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, tuyên truyền pháp luật về biên giới, vận động người dân chấp hành quy định, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Tinh thần hướng về biên giới còn được thể hiện qua các hoạt động hậu phương quân đội. Các cấp hội đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ; đồng thời hỗ trợ ngày công lao động giúp các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác xa nhà chăm sóc rừng, vườn cây, thu hoạch nông sản, gia cố nhà ở, góp phần giúp các gia đình ổn định đời sống, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Để triển khai các công trình, phần việc, hội LHTN các cấp chủ động khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng và huy động nguồn lực phù hợp. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp đóng góp ngày công lao động triển khai các công trình. Tổ chức đoàn, hội tích cực kết nối, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân lực. Việc tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp và lĩnh vực hoạt động cũng được chú trọng, tạo mạng lưới triển khai phong trào đến từng cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 65 tổ chức hội cấp xã với hơn 53.500 hội viên.

Từ năm 2019 đến nay, hội LHTN các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, tham gia thực hiên các hoạt động như: xây dựng 34 đường kiểm tra mốc quốc giới; trồng 10.600 cây tre theo mô hình “Lũy tre biên giới Việt”; phát quang trên 35km đường tuần tra; tổ chức thăm hỏi, động viên trên 4.900 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; huy động gần 1.000 lượt thanh niên tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Anh Đoàn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Hội luôn chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, thanh niên có tín ngưỡng, tôn giáo, công nhân. Việc tổ chức hoạt động của hội cũng được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Qua đó phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đồng hành cùng người dân

Không chỉ phát huy vai trò xung kích trong tham gia bảo vệ biên giới, tổ chức đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy chuyển đổi số. Ngay từ cơ sở, các hoạt động được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân tại từng địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Quốc Khánh vệ sinh môi trường tại trường học trên địa bàn xã

Điển hình, tại xã Quốc Khánh, trong tháng 8/2026, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN xã đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai mô hình “Điểm tựa xanh”, nhận đỡ đầu thường xuyên 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 1 triệu đồng/tháng/học sinh. Trong số đó có em Hoàng Trà My, học sinh lớp 6A, Trường THCS Quốc Khánh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng bà đã cao tuổi, không còn khả năng lao động. Dù hoàn cảnh khó khăn, em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt giải cao tại các cuộc thi cấp xã, cấp tỉnh. Việc hỗ trợ định kỳ không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Em Hoàng Trà My cho biết: “Đây là nguồn hỗ trợ rất ý nghĩa, giúp em và bà vơi bớt khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội”.

Bên cạnh những hoạt động trên, các cấp đoàn, hội cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, vận động hiến máu tình nguyện và triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Khi xảy ra thiên tai, bão lũ, thanh niên tích cực trao tặng các phần quà an sinh, kết nối tiêu thụ nông sản, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên còn là lực lượng nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thông qua hướng dẫn thao tác trên thiết bị thông minh, giải đáp vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ công, lực lượng thanh niên đã góp phần giúp người dân tiếp cận các tiện ích số, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Tỉnh đoàn và các đơn vị phối hợp khánh thành công trình "Tuyến đường 26/3" tại xã Quốc Việt

Từ năm 2019 đến nay, các cấp đoàn, hội đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế tại cơ sở. Trong đó, tham gia xây dựng 8 phòng học, điểm trường thuộc chương trình “Trường đẹp cho em”; hỗ trợ xây dựng hơn 1.500 nhà vệ sinh cải tiến, hố rác gia đình; xây dựng 35 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng. Tổ chức đoàn, hội các cấp còn triển khai 50 mô hình “Thắp sáng đường thôn”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, tổ chức hơn 2.500 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 120.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Trong công tác an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn, hội đã trao hơn 17.500 suất quà, hơn 2.200 suất học bổng; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 34.000 lượt người, vận động hiến hơn 10.400 đơn vị máu... Bên cạnh đó, thanh niên hỗ trợ di dời 350 chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, lắp đặt hơn 350 thiết bị chứa nước sạch cho các hộ nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức đoàn, hội các cấp đã thành lập 258 đội thanh niên xung kích với 4.300 đoàn viên, thanh niên tham gia ứng trực trước và sau bão; hỗ trợ 2.149 hộ dân sơ tán, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa sau bão. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, toàn tỉnh có hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng; 71 đội hình với hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Từ xây dựng công trình tại biên giới đến an sinh xã hội, ứng phó thiên tai và hỗ trợ chuyển đổi số, tuổi trẻ Lạng Sơn đang góp sức giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sức sáng tạo của thanh niên sẽ là điều kiện quan trọng để các phong trào, hoạt động của hội ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra giá trị cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu vực biên giới ổn định, vững mạnh.