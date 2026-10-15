Bộ Xây dựng cảnh báo cẩn trọng với canh bạc vay tiền ôm đất

Thị trường có sự điều chỉnh giá

Tại Hội thảo “Bất động sản phía sau cơn sốt” diễn ra ngày 15/10, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng: Giá bất động sản đã neo ở mức cao trong thời gian dài, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất lớn. Tuy nhiên, thị trường hiện đã xuất hiện những dấu hiệu điều chỉnh giảm giá.

Theo bà Hằng, đối với người có nhu cầu mua nhà để ở, không nên chờ đợi giá giảm xuống "đáy" quá lâu, bởi rất khó xác định chính xác thời điểm thị trường chạm đáy.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng. Ảnh: DV

Thay vì chỉ kỳ vọng mua được nhà với giá rẻ nhất, người mua cần đánh giá mức giá hiện tại có phù hợp với giá trị thực của bất động sản, biến động giá qua các năm và khả năng tài chính của bản thân hay không.

Bà Hằng lấy ví dụ, một căn chung cư rộng 70m2 trước đây có giá khoảng 3 tỷ đồng, sau nhiều năm tăng lên 7 tỷ đồng. Người mua cần xem xét mức tăng này có hợp lý so với diễn biến thị trường và giá trị thực của căn hộ để đưa ra quyết định.

"Nếu mức giá đã hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của bản thân, người mua nên cân nhắc xuống tiền mua nhà", bà Hằng khuyến nghị.

Trong khi đó, đối với những người mua bất động sản với mục đích đầu tư, không có nhu cầu ở thực, bà Hằng cho rằng có thể tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trước khi quyết định.

Về phía doanh nghiệp, nhiều chủ đầu tư cũng đang phải đánh giá lại thị trường, cơ cấu sản phẩm và điều chỉnh giá bán nhằm thu hút khách hàng, cải thiện thanh khoản.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, không ai có thể dự báo chính xác giá bất động sản sẽ giảm đến mức nào hay thời điểm nào thị trường chạm đáy. Vì vậy, người mua cần chủ động đánh giá nhu cầu, khả năng tài chính và mức giá có thể chấp nhận, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những dự báo về xu hướng thị trường.

Đề cập đến những khó khăn của thị trường, ông Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng sức mua bất động sản hiện nay đang suy giảm, xuất phát từ ba điểm nghẽn chính gồm lãi suất ngân hàng, giá bán và tâm lý người mua.

Đối với vấn đề tín dụng, ông Đỉnh kiến nghị cần có chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân có nhu cầu ở thực tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp và các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả.

Theo ông, khi người dân được tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, khả năng mua nhà sẽ được cải thiện, qua đó góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường.

Về giá bán, ông Đỉnh cho rằng doanh nghiệp bất động sản cần chủ động điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn và duy trì hoạt động.

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp có thể phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn, thậm chí hòa vốn ở một số dự án, nhằm giải phóng hàng tồn kho và bảo đảm dòng tiền.

Việc cố duy trì giá bán cao để đạt lợi nhuận kỳ vọng có thể khiến sản phẩm khó tiêu thụ, vốn bị ứ đọng và chính doanh nghiệp rơi vào tình trạng suy yếu.

Bên cạnh đó, ông Đỉnh cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư, hình thành những khu đô thị và vùng phát triển mới có chất lượng, tạo thêm động lực tăng trưởng và cải thiện tâm lý thị trường.

Khi các khu vực phát triển có hạ tầng, dịch vụ và triển vọng kinh tế rõ ràng, người dân và nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Theo ông Đỉnh, việc đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về tín dụng, giá bán và tâm lý thị trường sẽ góp phần cải thiện sức mua, thúc đẩy hoạt động giao dịch bất động sản.

Chính sách đang hướng đến hạn chế đầu cơ

Trở lại câu chuyện đầu cơ, bà Hoàng Thu Hằng cho rằng tình trạng giá bất động sản tăng cao trong thời gian qua có một phần nguyên nhân từ hoạt động mua bán mang tính đầu cơ.

Trong bối cảnh lãi suất tăng và thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh, những nhà đầu tư sử dụng vốn vay để nắm giữ bất động sản cần đánh giá kỹ khả năng tài chính và rủi ro.

Theo bà Hằng, việc sử dụng các công cụ điều tiết, trong đó có chính sách lãi suất, cũng hướng tới mục tiêu hạn chế hoạt động đầu cơ trên thị trường.

Do đó, những nhà đầu tư đang nắm giữ bất động sản cần chủ động tính toán phương án xử lý tài sản, cân nhắc mức lợi nhuận có thể chấp nhận hoặc khoản lỗ có thể chịu đựng, tránh để áp lực tài chính gia tăng khi thị trường tiếp tục biến động.

Bà Hằng nhấn mạnh, việc cân nhắc thời điểm bán, thu hồi vốn không chỉ giúp nhà đầu tư giảm rủi ro tài chính mà còn góp phần đưa nguồn cung trở lại thị trường, hỗ trợ quá trình ổn định giá bất động sản.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, trong bối cảnh chính sách đang hướng tới hạn chế đầu cơ, người tham gia thị trường cần thận trọng hơn với các quyết định sử dụng đòn bẩy tài chính, tránh kỳ vọng giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng cao như giai đoạn trước.