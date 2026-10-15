Đồng hành vì việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9 tháng năm 2026, Công đoàn phường Hạc Thành đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế và tham gia xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật dân chủ, khách quan.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại hội nghị sơ kết.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua các chương trình như “Tết sum vầy, xuân ơn Đảng”, “Tháng Công nhân”..., hàng trăm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm hỏi, tặng quà.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Hạc Thành trao Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã vận động thành lập được 35 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.563 đoàn viên mới, giới thiệu 112 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ xem xét, bồi dưỡng và đã có 81 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao thu hút 3.256 lượt đoàn viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tiếp thêm niềm vui và động lực để người lao động gắn bó với công việc.

Các đơn vị tham gia cuộc thi sáng tạo video clip phòng chống tác hại của thuốc lá được tuyên dương.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Bằng khen chuyên đề văn hóa - thể thao của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn.

Sau hội nghị sơ kết, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tập huấn về vị trí, vai trò, chức năng và các hoạt động trọng tâm của công đoàn cơ sở, kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc; công tác tài chính công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; triển khai sử dụng hệ thống quản lý và điều hành hệ thống công đoàn tỉnh Thanh Hóa (UMOS).