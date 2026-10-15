Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại xã Bình Sơn

Quang cảnh hội nghị.

Cùng tham dự buổi khảo sát có đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện Thường trực Đảng ủy xã Bình Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Sơn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động, giảm tầng nấc trung gian, giúp UBND xã chủ động hơn trong xử lý công việc, rút ngắn quy trình, nâng cao tính kịp thời trong chỉ đạo, điều hành. Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng đã tạo điều kiện để chính quyền cấp xã chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, trong 9 tháng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 12,1%, tăng 14% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 1.732 ha, bằng 100% kế hoạch. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 65 tạ/ha. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 1.732,04 ha, bằng 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 57,5 tạ/ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, toàn xã có 350 hộ chăn nuôi quy mô gia đình, 10 hộ chăn nuôi quy mô trang trại; tổng đàn gồm 7.965 con lợn, 417 con trâu, bò và 235.667 con gia cầm, thủy cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 9 tháng ước đạt 2.508 tấn, bằng 82% kế hoạch.

Xã tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, quỹ đất công ích; rà soát diện tích đất để đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất công ích theo quy định. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, toàn xã có 72 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, tổ hợp tác và 228 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động; thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các nghề truyền thống trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển như: dũa cưa, sừng mỹ nghệ, nón lá, nề, mộc, xay xát.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì chất lượng giải quyết hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng, trước hạn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Bình Sơn đề nghị các cấp, các ngành: Quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, môi trường và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn xã về tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương.

Quan tâm hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ giải quyết TTHC và chuyển đổi số; bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Quan tâm ban hành hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nghề kinh tế, dịch vụ, cải cách hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bình Sơn; đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến của địa phương. Những ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Quốc hội và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.