Những nét văn hóa truyền thống xứ Thanh được tái hiện qua các tiết mục dân ca, dân vũ

Liên hoan Dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11 tại Nhà hát Lam Sơn là dịp để những người yêu nghệ thuật dân gian gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu các loại hình văn hóa đặc sắc của địa phương. Chương trình có sự tham gia của 13 đội nghệ thuật quần chúng, câu lạc bộ văn hóa với gần 40 tiết mục.

Theo dõi các tiết mục biểu diễn tại Liên hoan, bà Nguyễn Thị Nguyên (62 tuổi, phường Hạc Thành) chia sẻ: “Tôi rất vui vì được đến xem chương trình. Các tiết mục có nhiều làn điệu, điệu múa truyền thống khác nhau, giúp người xem hiểu thêm về văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Tôi mong có thêm nhiều chương trình như thế này để người dân được thưởng thức”.

Trong đêm diễn đầu tiên, 21 tiết mục của 7 đơn vị đã mang đến nhiều loại hình diễn xướng dân gian quen thuộc và đặc sắc. Nổi bật có "Múa đèn chạy chữ", "Hát xẩm Thập Ân", "Liên khúc Hò sông Mã" với các điệu "Hò sảng ngược", "Hò xuôi nhịp đôi một". Cùng với đó là điệu "Múa Cá sa" và các làn điệu dân ca khặp Thái, Mời rượu của đồng bào dân tộc Thái.

Các diễn viên quần chúng biểu diễn trò diễn dân gian trên sân khấu Nhà hát Lam Sơn

Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, gắn với phong tục, sinh hoạt và đời sống tinh thần của từng cộng đồng: có những làn điệu gắn với lao động sản xuất, có điệu múa thường xuất hiện trong sinh hoạt văn hóa, lễ hội của bản làng... Việc đưa những loại hình này lên sân khấu cũng là cách để công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điểm đáng chú ý của Liên hoan là sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ văn hóa ở địa phương. Đây là lực lượng trực tiếp duy trì hoạt động biểu diễn, thực hành và giới thiệu nghệ thuật dân gian trong cộng đồng.

Đằng sau mỗi tiết mục là quá trình tập luyện, chuẩn bị của các thành viên, trong đó có những nghệ nhân dành nhiều thời gian gìn giữ các làn điệu, điệu múa truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cho rằng, bảo tồn văn hóa không chỉ là lưu giữ những giá trị thuộc về quá khứ mà cần gắn với việc phát huy trong đời sống hiện nay. Các loại hình nghệ thuật truyền thống phải được cộng đồng thực hành, yêu mến và trao truyền qua các thế hệ.

Tiết mục múa với trang phục, đạo cụ mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống được trình diễn tại Liên hoan

Theo ông, các câu lạc bộ cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân văn hóa ở cơ sở; nghệ nhân là những người trực tiếp truyền dạy, gìn giữ các giá trị dân gian. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm duy trì phong trào văn nghệ thường xuyên, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận và tham gia thực hành nghệ thuật truyền thống.

Thực tế, sức sống của dân ca, dân vũ không chỉ được thể hiện qua những chương trình biểu diễn mà còn phụ thuộc vào việc các làn điệu có tiếp tục được hát, những điệu múa có được thực hành trong sinh hoạt cộng đồng hay không.

Vì vậy, việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, tạo môi trường để nghệ nhân truyền dạy và thu hút thế hệ trẻ tham gia có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn.

Liên hoan Dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026 có 12 giải toàn đoàn, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; 15 giải tiết mục và 5 giải phụ dành cho nghệ nhân, diễn viên, tiết mục ấn tượng.

Liên hoan thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả

Thông qua hoạt động giao lưu, biểu diễn, Liên hoan góp phần giới thiệu sự phong phú của nghệ thuật dân gian Thanh Hóa, đồng thời khuyến khích các địa phương tiếp tục duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Việc gìn giữ những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống vì thế không chỉ là trách nhiệm của nghệ nhân hay các câu lạc bộ mà cần có sự tham gia của chính cộng đồng, để những giá trị văn hóa ấy tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống.