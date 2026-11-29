Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên triển khai lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên giới khu vực cột mốc.

Các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra kiểm soát tại khu vực cột mốc 276.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vệ sinh quanh cột mốc 276.

Trong quá trình đi tuần, tổ trưởng đội tuần tra sẽ là người đi ở những vị trí thuận lợi cho việc quan sát và nhắc nhở đội hình.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tăng gia sản xuất, trồng rau màu để cải thiện bữa ăn.

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp tổ chức chính trị - xã hội tuần tra, bảo vệ biên giới trên kênh Vĩnh Tế.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng kết hợp thăm hỏi, khám bệnh cho người dân vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng hòm thư điện tủ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát sẽ giúp kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề xảy ra trên biên giới.