Một góc Vườn quốc gia Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Khu vực miền trung đảo Hải Nam Trung Quốc nổi bật với những dãy núi xanh trùng điệp và những cánh rừng bạt ngàn. Nơi đây không chỉ sở hữu hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên hòn đảo có diện tích liền vùng lớn nhất và được bảo tồn tương đối nguyên vẹn ở Trung Quốc, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng nền văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc của dân tộc Lê.

Trải qua hàng nghìn năm, tổ tiên người Lê đã sinh sống dựa vào núi rừng, gắn với thiên nhiên, từ đó hình thành những kỹ thuật kiến trúc, phương thức sản xuất, tín ngưỡng dân gian và tập quán sinh hoạt độc đáo. Ngày nay, cùng với việc không ngừng thúc đẩy xây dựng Vườn quốc gia Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam, kết hợp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên với gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc đã trở thành một trong những hướng đi quan trọng của Hải Nam trong nỗ lực thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Cầu treo tại Khu du lịch văn hóa rừng nhiệt đới Yanoda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Di sản lịch sử tiếp nối giữa không gian xanh

Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam không chỉ là nơi cư trú của các loài động, thực vật quý hiếm mà còn là không gian quan trọng lưu giữ và kế thừa văn hóa dân tộc Lê qua nhiều thế hệ. Những công trình kiến trúc truyền thống và nghề thủ công của người Lê thể hiện rõ trí tuệ sinh tồn của cha ông trong việc thích nghi với điều kiện tự nhiên và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẵn có.

Đôi nam nữ thanh niên dân tộc Lê hẹn hò trước căn nhà mái nhọn truyền thống. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại làng Hồng Thủy, hương Vương Hạ, huyện tự trị dân tộc Lê Xương Giang, phía tây đảo Hải Nam, hiện vẫn còn lưu giữ những ngôi nhà mái tranh hình kim tự tháp đặc trưng của người Lê. Nhà được dựng bằng khung tre, gỗ, liên kết bằng dây mây mà không sử dụng đinh sắt; mái lợp tranh, tường được đan bằng cành cây rồi gia cố bằng hỗn hợp rơm trộn bùn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tại địa phương.

Ngôi nhà hình thuyền truyền thống của người Lê. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Năm 2025, địa phương đã tiến hành tu sửa, phục dựng 16 ngôi nhà tranh, kiên trì giữ nguyên kiểu dáng kiến trúc và kỹ thuật xây dựng truyền thống, đồng thời huy động các nghệ nhân địa phương tham gia thi công, qua đó góp phần gìn giữ và trao truyền những kỹ thuật kiến trúc cổ xưa.

Ngôi nhà hình thuyền truyền thống của người Lê. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, làng Bạch Sát, hương Giang Biên, thành phố Đông Phương, nổi tiếng với những ngôi nhà hình thuyền truyền thống của người Lê. Trong làng từng có 81 ngôi nhà hình thuyền và 6 nhà kho chứa lương thực.

Sau khi người dân chuyển đến nơi ở mới vào năm 2009, những công trình kiến trúc truyền thống này vẫn được bảo tồn chu đáo. Với kết cấu có khả năng chống gió, chống mưa, nhà hình thuyền là kết tinh trí tuệ của người Lê trong quá trình thích nghi với môi trường tự nhiên.

Năm 2008, kỹ thuật xây dựng nhà hình thuyền của dân tộc Lê được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Làng Bạch Sát cũng được mệnh danh là “hóa thạch sống” của kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc thiểu số Trung Quốc.

Thổ cẩm dân tộc Lê với họa tiết đồ đằng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Văn hóa dân tộc Lê còn được thể hiện qua nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt gấm Lê, làm gốm Lê, đan lát mây tre và nấu rượu sơn lan. Trong đó, nghề dệt gấm Lê, với các công đoạn kéo sợi, nhuộm màu, dệt vải và thêu, đã đưa hình ảnh thiên nhiên và đời sống dân tộc vào những hoa văn độc đáo, lưu giữ ký ức lịch sử và truyền thống thẩm mỹ của người Lê.

Tại đây, văn hóa truyền thống và đời sống nông thôn hiện đại đang được kết hợp một cách sinh động. Người dân tổ chức trình diễn kỹ thuật dệt gấm Lê, làm gốm Lê, các hoạt động văn hóa dân gian như múa sạp, hát dân ca; đồng thời phát triển du lịch tham quan rừng mưa, nghiên cứu trải nghiệm văn hóa và lưu trú homestay đặc trưng. Qua đó, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc Lê. Những giá trị văn hóa truyền thống đang từng bước đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông thôn.

Kết hợp bảo tồn sinh thái với gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc

Tháng 10/2021, Vườn quốc gia Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam chính thức được thành lập, trở thành một trong những vườn quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, với tổng diện tích khoảng 4.269km². Thông qua việc tăng cường bảo vệ hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và môi trường sinh sống của các loài quý hiếm, vườn quốc gia góp phần xây dựng lá chắn an ninh sinh thái quan trọng cho Hải Nam.

Tại khu vực Bá Vương Lĩnh, công tác bảo tồn vượn Hải Nam đã đạt được những tiến triển tích cực. Địa phương triển khai các biện pháp như giám sát quần thể, phục hồi môi trường sống, trồng bổ sung các loài cây làm thức ăn cho vượn và xây dựng hành lang sinh thái trên không, qua đó từng bước cải thiện điều kiện sinh tồn của loài động vật quý hiếm này. Tính đến tháng 10/2026, quần thể vượn Hải Nam hoang dã đã phát triển lên 7 đàn với 44 cá thể, cho thấy những kết quả bước đầu trong công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới Hải Nam.

Thực vật bên trong Vườn quốc gia Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cùng với đó, Hải Nam tích cực thúc đẩy bảo tồn tổng thể di sản thiên nhiên và di sản văn hóa dân tộc. Quy hoạch quản lý bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Hải Nam và các khu dân cư truyền thống của dân tộc Lê được ban hành năm 2025 đã đưa rừng mưa nhiệt đới cùng các địa bàn như hương Giang Biên, làng Sơ Bảo và làng Hồng Thủy vào phạm vi bảo vệ của hồ sơ đề cử di sản kép, qua đó triển khai bảo tồn đồng bộ hệ sinh thái rừng, môi trường sinh sống của các loài quý hiếm và các làng cổ truyền thống của người Lê.

Trong công tác bảo tồn làng cổ, địa phương kiên trì nguyên tắc ưu tiên bảo vệ, tiến hành tu sửa nhà ở truyền thống, sưu tầm và hệ thống hóa các vật dụng sinh hoạt của đồng bào dân tộc, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo di sản văn hóa phi vật thể và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đối với một bộ phận cư dân cần điều chỉnh không gian sản xuất và sinh hoạt, chính quyền triển khai các biện pháp như xây dựng nhà ở tái định cư, hỗ trợ phát triển ngành nghề và bảo đảm việc làm, qua đó hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sinh thái và cải thiện đời sống người dân.

Công tác bảo vệ sinh thái cũng ngày càng chú trọng sự tham gia của người dân địa phương. Hướng dẫn về sản xuất và sinh hoạt của cư dân tại Vườn quốc gia Rừng mưa nhiệt đới Hải Nam được ban hành năm 2026 đã tiếp tục cụ thể hóa các quy định đối với hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong cộng đồng; khuyến khích người dân tham gia tuần tra sinh thái, bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ phát triển các ngành nghề xanh như kinh tế dưới tán rừng, lưu trú sinh thái, hướng dẫn tham quan rừng mưa và trải nghiệm văn hóa, giúp người dân cùng thụ hưởng thành quả từ công tác bảo tồn.

Ngày 19/11, Hội nghị Đối tác Sinh thái Rừng mưa nhiệt đới năm 2026 với chủ đề “Bảo vật toàn cầu-Chung tay kiến tạo tương lai” đã khai mạc tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Hội nghị tập trung trao đổi về công tác bảo vệ rừng mưa nhiệt đới, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển xanh, đồng thời cùng tìm kiếm những phương thức hợp tác nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ rừng mưa nhiệt đới trên toàn cầu và phát triển bền vững. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Từ những ngôi nhà tranh truyền thống ở làng Hồng Thủy, nhà hình thuyền tại làng Bạch Sát đến nghề dệt gấm và các hoạt động văn hóa dân gian ở làng Mao Nạp, Hải Nam đang từng bước tìm tòi con đường phát triển trong đó bảo vệ sinh thái và gìn giữ văn hóa đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.