Sức bật từ không gian phát triển mới

Không gian phát triển sau hợp nhất tỉnh, các dự án hạ tầng chiến lược và chủ trương phát triển kinh tế tư nhân đang đem lại cơ hội mới cho doanh nghiệp Lào Cai. Chuyển cơ hội thành sản phẩm, thị trường và việc làm đòi hỏi doanh nghiệp chủ động đổi mới, tăng cường liên kết bằng các giải pháp cụ thể.

Chủ động đổi mới, củng cố niềm tin đầu tư

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - Vimico đã đồng bộ thiết bị để nâng tỷ lệ thu hồi kim loại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát người ra - vào và hỗ trợ quan trắc dịch chuyển bờ đập, bãi thải. Đơn vị cũng chuẩn bị thực hiện giao nhận ca trực tuyến, giảm thời gian bàn giao để tăng cường sản xuất.

Theo ông Vũ Đình Hưng - Phó Giám đốc Chi nhánh, định hướng xuyên suốt của đơn vị là muốn phát triển bền vững thì phải đổi mới công nghệ gắn với yêu cầu nâng hiệu quả tuyển khoáng, kiểm soát an toàn và sử dụng hợp lý tài nguyên. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối chiến lược giúp đơn vị thuận lợi hơn khi vận chuyển tinh quặng từ nhà máy tuyển đến nhà máy luyện đồng.

Đổi mới công nghệ đang góp phần giúp Sin Quyền duy trì sản xuất trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đưa hơn 1,7 triệu tấn quặng vào tuyển, sản xuất 53.357 tấn tinh quặng đồng quy 25%. Nhà máy, khai trường đang tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động với mức thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng.

Nỗ lực của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - Vimico cho thấy yêu cầu phát triển đang đặt ra ngay trong từng công đoạn sản xuất. Với doanh nghiệp khoáng sản, nâng giá trị tài nguyên phải gắn với công nghệ, năng suất, an toàn và môi trường. Mở rộng quy mô chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng khả năng quản trị và kiểm soát chi phí.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, tiến độ giải quyết thủ tục và tháo gỡ vướng mắc của chính quyền có ý nghĩa thiết thực đối với việc triển khai dự án. Ông Nguyễn Công Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark - chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ (EcoSapa) đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền Lào Cai trong giải quyết thủ tục hành chính và các yêu cầu đầu tư. Ông coi đây là yếu tố quan trọng để tập đoàn đầu tư sâu hơn vào dự án hiện có, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư tại địa phương.

Bà Lương Thị Lợi - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh (chủ đầu tư Khu Công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 tại xã Gia Phú) cũng đặt niềm tin vào tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Thủ tục được giải quyết kịp thời, mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch giúp doanh nghiệp chủ động vốn, thiết bị, nhân lực và giảm chi phí chờ đợi.

Lào Cai hiện có 13.346 doanh nghiệp đăng ký, trong đó hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh có thêm 1.289 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 16.900 tỷ đồng. Sự đồng hành của tỉnh góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư và khuyến khích mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Nắm cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh

Sau hợp nhất, các thế mạnh về công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ có điều kiện kết nối trong một địa bàn rộng hơn. Doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vùng nguyên liệu, mặt bằng sản xuất, lao động và thị trường. Lợi thế ấy cần được khai thác bằng sự phân công, hợp tác, hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ.

Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, các doanh nghiệp trong chuỗi logistics đã tăng cường liên kết nhằm tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh trên hành lang kinh tế. Khối lượng hàng hóa qua hành lang tăng lên; thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu được rút ngắn, nâng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đề án cửa khẩu thông minh tại Kim Thành và Bản Vược đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng năng lực vận chuyển hàng hóa lên gấp đôi so với năm 2025. Doanh nghiệp sử dụng phương tiện vận chuyển tự động được kỳ vọng giảm 20% - 30% chi phí logistics. Để đạt mục tiêu này, cần bảo đảm tiến độ đầu tư, phối hợp vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ.

Cửa khẩu thông minh sẽ hỗ trợ giảm thời gian, chi phí, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường Trung Quốc. Để tận dụng hạ tầng mới, doanh nghiệp cần chủ động phương án vận chuyển, kho bãi, nguồn nguyên liệu và nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, khó khăn về vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư vẫn ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Biến động thị trường, chi phí đầu vào cũng đòi hỏi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính toán đầu tư phù hợp với khả năng tài chính.

Liên kết vì vậy trở thành yêu cầu thiết thực. Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội đã và đang tăng cường kết nối doanh nghiệp trong tỉnh, mở rộng hợp tác với các địa phương và đối tác nước ngoài. Trọng tâm là hỗ trợ nâng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Chủ trương ấy đặt doanh nghiệp, doanh nhân trước cơ hội phát triển và trách nhiệm nâng cao năng lực, đóng góp vào tăng trưởng đất nước. Với Lào Cai, yêu cầu là cụ thể hóa chính sách thành điều kiện tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh.

Đánh giá cao tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự đồng hành phải thể hiện bằng việc tháo gỡ từng thủ tục, từng dự án, từng phần việc. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; các nhà đầu tư lớn tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Yêu cầu ấy cần được thực hiện với trách nhiệm, thời hạn và kết quả rõ ràng. Chính quyền xử lý vướng mắc đúng pháp luật; doanh nghiệp thực hiện cam kết đầu tư, chăm lo người lao động, bảo vệ môi trường và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, sức bật của doanh nghiệp Lào Cai sẽ được đo bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và giá trị mang lại cho xã hội. Khi tinh thần kinh doanh gặp môi trường đầu tư thuận lợi, không gian phát triển mới sẽ giúp địa phương nâng cao nội lực, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của đất nước.