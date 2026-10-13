Doanh nhân TPHCM tiên phong kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tại chương trình Gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa do UBND TPHCM tổ chức, ngày 5-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những đóng góp ấy không chỉ được đo bằng vốn, doanh thu, ngân sách hay việc làm, mà còn bằng tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên đã được khẳng định qua nhiều giai đoạn phát triển.

Doanh nhân - chủ thể kiến tạo sức bật mới

Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ doanh nhân TPHCM nói riêng và doanh nhân Việt Nam nói chung ngày càng khẳng định vai trò là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế.

Sức sống của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố thể hiện sinh động ngay trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ; trong đó, đối với các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD.

Đồng chí NGUYỄN công vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố là hơn 676.000 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ; GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025 Quan trọng hơn quy mô dòng vốn là xu hướng ngày càng nhiều nguồn lực được đưa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước mở rộng liên kết, tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố đang triển khai đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm”, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt, đồng bộ; đồng thời cần sự chung sức, đồng hành và phát huy cao nhất nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; góp phần tạo động lực để thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Về dài hạn, TPHCM không thể chỉ dựa vào việc mở rộng vốn, đất đai, lao động và những lợi thế sẵn có. Động lực phát triển mới dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế bạc; qua đó hình thành hệ sinh thái tăng trưởng có năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao hơn.

Trong mô hình phát triển mới của TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là lực lượng tạo ra tăng trưởng mà phải trở thành một chủ thể kiến tạo tăng trưởng; doanh nhân không chỉ làm giàu chính đáng cho mình mà còn cùng Nhà nước tiên phong đổi mới, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, mang trong mình khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nhân TPHCM không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế đất nước mà còn cần mang trong mình khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam - tự tin hội nhập, chủ động dẫn dắt, từng bước nâng vị thế doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Khát vọng toàn cầu, bản lĩnh Việt Nam

Khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam không phải là những khẩu hiệu. Khát vọng ấy phải được thể hiện bằng năng lực cạnh tranh, bằng sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước hết, doanh nghiệp TPHCM không thể hài lòng với việc chỉ khai thác thị trường nội địa hay đứng mãi ở những công đoạn gia công, thương mại có giá trị gia tăng thấp.

Khát vọng toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải hướng đến những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị, mở rộng từ sản xuất sang nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và tổ chức thị trường. Điều đó đặt ra yêu cầu đầu tư mạnh mẽ hơn cho R&D, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số; từng bước làm chủ những công nghệ có ý nghĩa chiến lược.

Thành phố mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực dẫn dắt hệ sinh thái, hình thành những tập đoàn tư nhân có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, đưa thương hiệu TPHCM và Việt Nam vươn ra thế giới.

Khát vọng toàn cầu phải đi cùng bản lĩnh Việt Nam. Bản lĩnh ấy trước hết là tinh thần năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám bước vào những lĩnh vực mới và chấp nhận cạnh tranh ở những thị trường khó; là khả năng thích ứng trước những biến động bất ngờ của kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng, thay đổi công nghệ và những bất định địa chính trị; là khả năng chuyển sức ép thành động lực đổi mới.

Bản lĩnh ấy còn là đạo đức kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa liêm chính, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và đất nước. Một doanh nghiệp có thể lớn nhanh bằng vốn, nhưng chỉ có thể đi xa bằng uy tín, năng lực quản trị và những giá trị bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM), ngày 5-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, quản trị và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành điều kiện tiếp cận các dòng vốn, chuỗi cung ứng và thị trường lớn, thực hành ESG ngày càng trở thành yêu cầu của năng lực cạnh tranh, là “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới.

Bên cạnh đó, doanh nhân TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân kết nối doanh nghiệp trong vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong một nền kinh tế mà chuỗi cung ứng ngày càng vượt qua ranh giới hành chính, sức mạnh của kinh tế TPHCM không thể chỉ được đo bằng nguồn lực nằm trong phạm vi thành phố, mà còn ở khả năng tổ chức, kết nối và lan tỏa nguồn lực của cả vùng, hướng tới hình thành những chuỗi giá trị thực chất giữa doanh nghiệp đầu tàu với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, giữa trung tâm nghiên cứu với cơ sở sản xuất, giữa vùng nguyên liệu với chế biến, logistics và thị trường; giúp nâng năng lực công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn sản xuất của cả hệ sinh thái; tạo giá trị lan tỏa và cũng là thước đo thực chất của doanh nghiệp dẫn dắt.

Về phía chính quyền, lãnh đạo TPHCM luôn xác định một nguyên tắc nhất quán: nguồn lực của doanh nghiệp là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển Thành phố, thời gian của doanh nghiệp cũng là nguồn lực xã hội. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, mỗi dự án được đưa vào vận hành sớm hơn đều có thể chuyển hóa thành việc làm, nguồn thu và tăng trưởng.

Tinh thần xuyên suốt là những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được xử lý nhanh, theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); không để sự chậm trễ của bộ máy làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phố sẽ nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo; bảo đảm quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp; lấy hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, người dân và kết quả phát triển làm thước đo chất lượng bộ máy.

TPHCM đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một không gian lớn hơn, một tầm nhìn xa hơn và những yêu cầu cao hơn. Thành phố cần những doanh nghiệp lớn mang tầm khu vực và toàn cầu; cần những doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động, chuyên nghiệp, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chính quyền TPHCM cam kết đồng hành, kiến tạo và hành động để doanh nghiệp có môi trường phát triển thuận lợi nhất. Cùng với đó, thành phố đặt niềm tin và kỳ vọng cộng đồng doanh nhân sẽ biến những cơ hội thành dự án mới, sản phẩm mới, công nghệ mới, thị trường mới và những thương hiệu Việt Nam có sức cạnh tranh toàn cầu.

Khát vọng của TPHCM và khát vọng của doanh nhân phải gặp nhau ở một điểm: cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn tầm đô thị toàn cầu; nơi doanh nghiệp Việt Nam lớn lên, vươn xa và góp phần làm nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chính quyền TPHCM tin tưởng rằng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình và tinh thần dám dấn thân, mở đường đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong biến khát vọng thành giá trị, biến cơ hội thành động lực, biến tiềm năng thành sức mạnh phát triển và cùng thành phố kiến tạo tương lai.

Để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư dài hạn, TPHCM đang đồng thời kiến tạo, triển khai 3 điều kiện nền tảng: một khu vực kinh tế tư nhân đủ mạnh, một không gian phát triển được quy hoạch dài hạn và một khuôn khổ thể chế có tính đột phá, ổn định. Một là, cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW, TPHCM đặt mục tiêu vào năm 2030 có 750.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động, đóng góp 55-58% GRDP và 50-55% tổng thu ngân sách Thành phố, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10-12%/năm. Đến năm 2045, số doanh nghiệp tư nhân của TPHCM dự kiến đạt 1,05-1,25 triệu doanh nghiệp. Điều thành phố hướng tới là hình thành khu vực kinh tế tư nhân thực sự mạnh về năng lực nội sinh, công nghệ, năng suất, quản trị và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Hai là, TPHCM cũng đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, với tầm nhìn chiến lược 100 năm hướng tới mục tiêu trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”. Đây là bản quy hoạch tích hợp mang tầm vóc lịch sử, định hình cấu trúc không gian phát triển siêu đô thị đa cực, đa tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mà quan trọng hơn, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm tính ổn định để các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có thể yên tâm xúc tiến đầu tư, cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng Thành phố. Ba là, điểm nhấn thể chế mang tính đột phá chính là Luật Phát triển đô thị. Luật trao cho chính quyền thành phố gần 300 thẩm quyền và cơ chế phân quyền vượt trội để TPHCM chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt; chính thức chuyển tư duy quản trị từ “thí điểm ngắn hạn” sang “khung thể chế vượt trội, ổn định dài hạn”. Đây chính là chìa khóa quan trọng mở ra dư địa phát triển lớn cho TPHCM, trong đó khối doanh nghiệp chính là đối tượng được thụ hưởng trực tiếp và nhiều nhất từ các chính sách ưu đãi của luật.