Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban KHCN-MT của Quốc hội làm việc với UBND TP. Ảnh: QUANG HUY

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban ngành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải phát biểu tại buổi giám sát. QUANG HUY

Phát biểu mở đầu, đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cho biết, qua khảo sát thực tế (ngày 12-10) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, UBND xã Đông Thạnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh và Trung tâm Dữ liệu thành phố, đoàn ghi nhận những chuyển biến trong phương thức giải quyết công việc tại cơ sở với nhiều quy trình từng bước được hiện đại hóa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; ghi nhận những vấn đề thực tiễn làm cơ sở xem xét, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chuyển đổi số tại các đơn vị khảo sát vẫn còn một số hạn chế: dữ liệu thống kê giữa các hệ thống chưa đồng nhất, gây khó khăn cho việc đối soát; hệ thống chưa ghi nhận đầy đủ quá trình thực hiện thủ tục để xác định mức độ chủ động của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Việc này tạo áp lực rất lớn khi mỗi công chức cấp xã, phường phải dùng cùng lúc 30-36 phần mềm chuyên ngành và tốn 5 giờ mỗi ngày để nhập liệu, trong khi tài khoản liên thông duy nhất vẫn chưa được các bộ, ngành phản hồi cụ thể.

Thành viên đoàn góp ý cho UBND TPHCM tại buổi giám sát. Ảnh: QUANG HUY

Đoàn cũng đánh giá thực tế, kể từ khi thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia, công cuộc chuyển đổi số của TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng mạnh từ 21,85% lên 60,16% (tháng 9-2026). Thành phố đã vận hành ổn định 13 nền tảng dùng chung trên điện toán đám mây; kho dữ liệu tích lũy 56,5 triệu thông tin/giấy tờ số; Cổng 1022 tiếp nhận hơn 8 triệu lượt phản ánh, tỷ lệ xử lý đạt 99,97%.

Tại địa phương, nhiều mô hình sáng tạo bước đầu được áp dụng như thử nghiệm “robot luật sư” tại phường Thủ Đức. Kinh tế số cũng là điểm sáng lớn khi đóng góp đến 45,38% GDP thành phố với hơn 294.000 doanh nghiệp công nghệ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tại phiên thảo luận, các thành viên Đoàn giám sát bày tỏ băn khoăn trước xu hướng xé nhỏ các cổng dịch vụ công thành các ứng dụng riêng lẻ của từng ngành đang bủa vây người dân, làm mất đi tính ưu việt của mô hình “một cửa”.

Hệ thống hiện tối ưu trên máy tính trong khi thói quen của người dân là dùng điện thoại di động. Các thành viên lo ngại tình trạng nghẽn hạ tầng khiến tỷ lệ số hóa hồ sơ sụt giảm trong quý 3. Toàn thành phố có 155 cơ sở dữ liệu chưa kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hệ lụy là hơn 71.000 hồ sơ bị trễ hạn (chiếm gần 48%) từ tháng 6-2026 đến nay. Ngoài ra, đại biểu băn khoăn về thị trường KHCN khi sàn giao dịch giới thiệu 25.000 công nghệ nhưng chỉ có khoảng 600 loại hoạt động và đề án sàn giao dịch dữ liệu vẫn đang tắc nghẽn, mất hơn 8 tháng xin ý kiến chưa xong.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo với đoàn giám sát. Ảnh: QUANG HUY

Giải trình trực tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã báo cáo làm rõ các cách làm đột phá của thành phố gắn với triển khai Nghị quyết 98. Về nhân lực, thành phố đã bước đầu thu hút thành công một số chuyên gia vào các vị trí trọng yếu và sẽ hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù trong tháng 10 này. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thị trường, thành phố đã vận hành Hội đồng quản trị quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn ngân sách tham gia để dẫn dắt, sẵn sàng giải ngân từ nay đến cuối năm. UBND thành phố đồng thuận với các góp ý và sẽ khẩn trương rà soát tổng thể để hoàn thiện báo cáo gửi lại đoàn giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Khải ghi nhận nỗ lực của TPHCM nhưng yêu cầu khẩn trương tập huấn cán bộ, hỗ trợ Tổ công nghệ số. Thành phố phải đảm bảo chi 3% ngân sách cho KHCN (1% cho chuyển đổi số), nâng tỷ lệ an toàn thông tin, kiểm chứng số liệu và lấy kết quả thực chất để đánh giá, quy hoạch người đứng đầu.