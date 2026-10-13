Ba triển lãm quốc tế kết nối hệ sinh thái sản xuất miền Bắc

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi ba triển lãm. Ảnh: Lam Giang

Ngày 13-10, Informa Markets Việt Nam khai mạc ba triển lãm quốc tế gồm: Triển lãm Quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói – ProPak Hanoi 2026; Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo – MTA Hanoi 2026; và Triển lãm Quốc tế về điện tử và điện tử bán dẫn tại Việt Nam – SemiTronics Vietnam 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Diễn ra đến ngày 15-10, chuỗi sự kiện theo mô hình “Một điểm đến – Ba triển lãm”, kết nối công nghệ, giải pháp và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo, điện tử – bán dẫn và công nghệ xử lý, chế biến, đóng gói.

Với diện tích 10.000m², sự kiện quy tụ hơn 300 đơn vị từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 nhóm gian hàng quốc tế. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, gồm doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ và chuyên gia.

ProPak Hanoi 2026 giới thiệu công nghệ bao bì, chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Chương trình có hội thảo về công nghệ thực phẩm, sản xuất thuốc, bao bì bền vững, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và quy định bao bì của Liên minh châu Âu (PPWR). Các phiên kết nối người mua và nhà cung cấp hướng tới nhu cầu về thiết bị, công nghệ và giải pháp sản xuất.

MTA Hanoi 2026 lần thứ 11 giới thiệu công nghệ sản xuất đa dạng, các dòng máy gia công chính xác, máy CNC, dụng cụ cắt gọt, thiết bị đo lường, kiểm soát chất lượng và tự động hóa nhà máy. Triển lãm tổ chức kết nối giao thương 1:1, chương trình Đại sứ Nhà máy và hội thảo về các chủ đề liên quan tới nhà máy thông minh, công nghiệp hỗ trợ, năng lực cơ khí, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng. Các hoạt động hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy nội địa hóa và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Trong khi SemiTronics Vietnam 2026 có chủ đề chủ đề “Thúc đẩy Ngành Điện tử Việt Nam Tiến vào Kỷ nguyên mới” quy tụ 100 thương hiệu từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu thiết bị, vật liệu sản xuất, đóng gói và kiểm thử, linh kiện điện tử, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 tập trung vào vật liệu bán dẫn; chương trình kết nối doanh nghiệp và tham quan khu công nghiệp giúp tìm hiểu năng lực sản xuất, môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác.

Kết nối ba lĩnh vực công nghiệp trong một không gian, chuỗi triển lãm giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây cũng là cơ hội để nhà sản xuất phía Bắc tăng cường liên kết với nhà cung cấp, nâng cao năng lực công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp trong khu vực.

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Lam Giang