Sự trở lại của Rosé (BLACKPINK)

Rosé đã phát hành đĩa đơn mới mang tên new trick cùng video âm nhạc đi kèm vào ngày 18/9 (giờ Hàn Quốc). THEBLACKLABEL mô tả đây là một ca khúc thuộc thể loại garage punk đầy năng lượng, nói về việc vượt qua nghịch cảnh và tiến về phía trước.

Sản phẩm này đánh dấu sự tái hợp của hai cộng sự từng làm việc cùng cô trong các dự án âm nhạc solo trước đó: Amy Allen (người tham gia sản xuất APT.) và Andrew Wells (người tham gia sản xuất stay a little longer) cùng đảm nhận vai trò đồng sản xuất đĩa đơn này.

Dave Meyers là đạo diễn của video âm nhạc đi kèm. Video được quay bằng iPhone 18 Pro để phục vụ chiến dịch "Shot on iPhone" của Apple và đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Rosé.

Trước khi chính thức ra mắt, Rosé đã giới thiệu new trick thông qua một đoạn video ngắn (teaser) có hình ảnh cây kẹo mút in tên bài hát. Sau thông báo đó, video âm nhạc hoàn chỉnh hiện đã được phát hành cùng với đĩa đơn.

Trong khi đó, cả APT. và stay a little longer đều góp mặt trong album solo dài đầu tay của cô mang tên rosie. Album này gồm 12 ca khúc và được phát hành vào ngày 6/12/2024.