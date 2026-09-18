Thời trang tinh tế của Hoàng hậu Thái Lan tại Việt Nam

Trong ngày đầu đến Việt Nam (14/9), Hoàng hậu Suthida diện đầm dài tay may từ lụa Mudmee màu xám đậm với họa tiết “Met Khao San” (hạt gạo). Phần thân trên ôm gọn, nối với chân váy xòe có đường xẻ bên, để lộ lớp váy trong bằng lụa in hoa. Phần chân váy ngoài được trang trí họa tiết hoa tông xám và xanh navy, kết hợp thêu hạt màu xám nhạt và đen.

Phụ kiện gồm trâm cài hình cánh hoa, khuyên tai sapphire viền kim cương và túi Yan Lipao dáng chữ nhật bo góc - sản phẩm thủ công mỹ nghệ xứ chùa vàng. Quai túi hình hoa tulip, đính sapphire xanh. Trang phục do nhà mốt cao cấp Thái Lan Meshmuseum thực hiện.

Trong lễ đón chính thức tại Hà Nội ngày 15/9, Hoàng hậu Suthida xuất hiện trong trang phục Chud Thai Amarin (hoặc Chut Thai Amarin) màu tím mận. Đây là một trong 8 bộ quốc phục hoàng gia do Hoàng thái hậu Sirikit sáng tạo, thường được mặc trong các dịp yến tiệc hoặc nghi lễ trang trọng.

Hoàng hậu Suthida tiếp tục mang theo túi Yan Lipao, đi giày cao gót màu nude và ghim cài hình hoa. Ngực trái của bà cài chiếc huy hiệu hình vuông, viền khung chữ nhật. Đây là huy hiệu kỷ niệm lễ đăng cơ của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida ngày 1/5/2019.

Trong buổi tiệc chiêu đãi tối 15/9 tại Hà Nội, Hoàng hậu Suthida chọn sắc vàng gold làm chủ đạo với Chud Thai Dusit mang phom dáng thanh lịch. Đai vàng dệt họa tiết Chakri và khuyên tai kim cương góp phần tạo nên tổng thể trang phục trang trọng, phù hợp với không gian buổi tiệc.

Điểm nhấn của diện mạo nằm ở bộ trang sức Chakri cùng chiếc clutch bạc mạ vàng của Jasmina Collection, được chế tác thủ công tại Nakhon Si Thammarat. Thiết kế này từng được Lisa sử dụng tại sự kiện Amazing Thailand. Chiếc túi góp phần đưa sản phẩm thủ công Thái Lan đến với sân khấu quốc tế, đồng thời cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác truyền thống và thời trang đương đại.

Ngày 16/9, Hoàng hậu Suthida chọn bộ trang phục đồng điệu gồm blazer và chân váy trên nền lụa dệt hoa màu xanh olive pha xám. Áo blazer có phom gọn, cổ mở, điểm hàng nút bán nguyệt và họa tiết cườm đen đính tay trên tay áo.

Phụ kiện tiếp tục nhấn vào kỹ nghệ thủ công Thái Lan với túi Yan Lipao viền bạc xoắn, trang trí họa tiết hoa cúc. Chi tiết này được lặp lại trên đôi khuyên tai kim cương, tạo sự liên kết với tổng thể trang phục.

Cũng trong ngày 16/9, trước khi rời Hà Nội, Hoàng hậu Suthida diện bộ đầm và áo khoác ngắn từ lụa Mudmee họa tiết Lai Khom biến tấu trên nền đen. Họa tiết trên vải được nhấn bằng các đường thêu cườm thủ công, tạo điểm sáng trên nền tối. Phụ kiện nổi bật là túi Yan Lipao dáng bát giác, kết hợp họa tiết hình học, sapphire, kim cương và ngọc màu tím. Bộ trang phục do Meshmuseum thực hiện, tiếp tục kết hợp lụa Mudmee với kỹ thuật thêu cườm và phụ kiện thủ công Thái Lan.