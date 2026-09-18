Một phụ nữ bị lừa 35 triệu won bởi kẻ mạo danh diễn viên Lee Dong Wook

Trong tập phát sóng ngày 16/9 của chương trình “News Hunters” trên đài SBS, câu chuyện về một phụ nữ được cho là nạn nhân của nhóm chuyên mạo danh nam diễn viên đi lừa đảo.

Người phụ nữ này, được xác định là “A”, làm diễn viên quần chúng và đang ở độ tuổi 30. Cô cho biết đã duy trì mối quan hệ tình cảm kéo dài 8 tháng với một người tự xưng là Lee Dong Wook.

Tuy nhiên, đến nay cô vẫn chưa thể lấy lại 35 triệu won đã gửi cho người này.

Ảnh: SBS

“Lee Dong Wook đã tỏ tình với tôi. Chúng tôi thậm chí còn nói về việc gặp gỡ bố mẹ và có một buổi giới thiệu chính thức. Chúng tôi đã phát triển thành một mối quan hệ tình cảm và có những cuộc trò chuyện như vậy trong gần một năm. Tôi nghĩ anh ấy đã chọn tôi làm người bạn đời tương lai của mình”.

Cô tiếp tục: “Tôi đã chi tổng cộng khoảng 30 đến 40 triệu won. Tôi thậm chí còn phải dùng đến tiền tiết kiệm dành cho sinh hoạt phí để gửi cho anh ta 35 triệu won".

Theo A, người mạo danh Lee Dong Wook nói rằng anh ta đang quay phim ở nước ngoài và đã gửi cho cô một gói quà trị giá khoảng 700 triệu won (khoảng 506.953 USD). Sau đó, kẻ giả mạo nói rằng gói hàng đã bị hải quan giữ lại.

Kẻ lừa đảo liên tục yêu cầu A chuyển vài triệu won để thanh toán các khoản phí làm thủ tục hải quan, cuối cùng nhận được tổng cộng 35 triệu won từ nạn nhân.

Kẻ mạo danh được cho là đã nói với A: “Tôi là người nổi tiếng, nên chuyện này không thể trở thành vấn đề lớn. Đừng gửi tiền vào tài khoản của công ty tôi. Hãy gửi vào tài khoản tôi gửi cô”.

Ảnh: SBS

A cho biết tên các tài khoản ngân hàng do kẻ mạo danh Lee Dong Wook cung cấp đều khác nhau.

Công ty quản lý Lee Dong Wook cảnh báo người hâm mộ

Công ty quản lý của Lee Dong Wook, King Kong by Starship, sau đó đã cảnh báo người hâm mộ về các vụ lừa đảo mạo danh nghệ sĩ của công ty.

Ngày 16/9, công ty đăng một tuyên bố trên tài khoản Instagram chính thức, cho biết: “Gần đây, chúng tôi đã nhận được báo cáo về các trường hợp liên quan đến những người mạo danh nghệ sĩ thông qua các ứng dụng nhắn tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội".

Công ty nhấn mạnh: “Các nghệ sĩ thuộc King Kong by Starship không bao giờ yêu cầu hàng hóa, tiền bạc hoặc thông tin cá nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt, họ không bao giờ tiếp cận cá nhân một cách riêng tư để yêu cầu tiền với lý do tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ VIP”.

Công ty này cho biết thêm: “Nếu bạn nhận được liên hệ từ một tài khoản bị nghi ngờ mạo danh nghệ sĩ, vui lòng không trả lời trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các tài khoản mạo danh và làm hết sức mình để bảo vệ quyền và lợi ích của các nghệ sĩ".