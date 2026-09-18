Vì sao khán giả bất ngờ khi Vùng Đất Quỷ Dữ không bị cắt cảnh nào khi ra rạp?

Trước khi Vùng Đất Quỷ Dữ chính thức ra rạp, nhà phát hành bộ phim này tại Việt Nam đã khoe tin vui: Bộ phim vượt qua kiểm duyệt thành công. Không chỉ giữ nguyên nhãn T18, phim còn giữ trọn vẹn 100% thời lượng, nghĩa là không phải cắt bỏ cảnh nào kể cả những phân đoạn máu me hay các màn cận chiến sinh tồn tàn khốc nhất của nhân vật.

Vùng Đất Quỷ Dữ không bị cắt bỏ cảnh nào.

Chi tiết này nhanh chóng khiến khán giả chú ý, càng làm mọi người háo hức chờ ngày xem phim. Bởi đây là cơ hội hiếm hoi để người xem thưởng thức một tập phim Vùng Đất Quỷ Dữ nguyên bản ở rạp. Nói đâu xa, chính các tác phẩm trước đây của đạo diễn Zach Cregger như Barbarian và Weapons đều không được cấp phép phát hành ở Việt Nam vì quá nhiều cảnh kinh dị.

Đây là phim kinh dị Hollywood hiếm hoi không bị cắt cảnh.

Còn nhớ dịp Hè vừa rồi, phim Obsession (Ám Ảnh) đã gặp phải một số lời phàn nàn vì bị cắt cảnh do kiểm duyệt. Nhiều khán giả than phiền xem phim thấy có những đoạn không liền mạch, hơi cụt bởi phải cắt bỏ một số cảnh nặng nề, bạo lực. Nhưng đây lại chính là những chi tiết khắc họa tính cách của nhân vật, nên cư dân mạng mới thấy tiếc vì chưa được xem Obsession một cách trọn vẹn.

Đây là phiên bản mới từ game Resident Evil nổi tiếng.

Vì Vùng Đất Quỷ Dữ phiên bản 2026 được làm mới hoàn toàn nên dù bạn chưa xem các tập phim trước, bạn vẫn có thể hiểu được câu chuyện. Biến cố bắt đầu khi tập đoàn dược phẩm toàn cầu Umbrella làm rò rỉ T Virus chết chóc. Thứ vũ khí sinh học này biến toàn bộ cư dân vô tội của thành phố Raccoon thành những sinh vật khát máu, một đô thị sầm uất hóa ra địa ngục trần gian. Anh chàng shipper Brian đã vô tình dấn thân vào một hành trình giao hàng nghẹt thở và dồn dập.