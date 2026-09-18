CLOSE YOUR EYES 'nhá hàng' tại '2026 The Fact Music Awards'

CLOSE YOUR EYES sẽ trình diễn một ca khúc mới tại lễ trao giải 2026 The Fact Music Awards, diễn ra ở Busan vào ngày 19/9, ngay trước thềm màn tái xuất của nhóm trong tháng này.

Theo tin tức từ The Fact vào ngày 18/9, tiết mục này sẽ giới thiệu một bài hát nằm trong mini-album thứ tư của nhóm, dự kiến ​​phát hành vào ngày 30/9. Sân khấu trao giải này diễn ra 11 ngày trước khi album chính thức ra mắt.

xikers và ATEEZ cũng đang chuẩn bị các tiết mục biểu diễn những ca khúc mà họ chưa từng trình diễn trên các chương trình âm nhạc trước đây. Thông báo đề cập đến lịch sử biểu diễn của họ thay vì xác định cụ thể cả hai bài hát đều là những bản thu âm chưa từng được công bố.

Các màn trình diễn đặc biệt này là một phần của buổi lễ diễn ra tại Sân vận động chính Busan Asiad. Sự kiện này quay trở lại Hàn Quốc sau khi được tổ chức tại Osaka và Macau trong hai năm trước đó.

Trong khi đó, bốn hạng mục giải thưởng lớn (Daesang) của năm nay gồm 'Icon of the Year' (Biểu tượng của năm), 'Muse of the Year' (Nàng thơ của năm), 'Sound of the Year' (Âm thanh của năm) và 'Record of the Year' (Bản thu âm của năm).

Sự kiện thảm đỏ bắt đầu lúc 16h (giờ Hàn Quốc), tiếp nối là lễ trao giải chính thức vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc). Khán giả tại Hàn Quốc có thể theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng Chzzk của Naver.

Vào lúc 18h ngày 18/9, CLOSE YOUR EYES sẽ phát hành trước ca khúc Open Your Eyes, bài hát mở màn cho mini-album thứ tư của nhóm mang tên 256th Note, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 30/9.

Open Your Eyes tái hiện tinh thần tự do và ngẫu hứng của nhạc jazz thông qua phong cách hip-hop và R&B. Được xây dựng trên nền vòng lặp hợp âm rải (arpeggio) của đàn piano và tiết tấu trống nhanh, ca khúc có sự tham gia của nghệ sĩ piano Yohan Kim và nghệ sĩ saxophone jazz Jacob Scesney, với phần lời do Jeon Min-wook và Kenshin đồng sáng tác.

Lấy cảm hứng từ khái niệm nốt nhạc 1/256 (256th note), album 256th Note truyền tải qua âm nhạc những cung bậc cảm xúc đa dạng thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Album sẽ chính thức phát hành vào lúc 18h ngày 30/9, và nhóm cũng sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp đánh dấu sự trở lại với cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, vào lúc 20h cùng ngày.