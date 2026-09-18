Diễn viên Lan Phương bùng nổ với hình ảnh kinh dị

Trong hậu trường Huyết Thống, Lan Phương gây chú ý với khoảnh khắc đùa giỡn theo kiểu “bị nhập”. Sự đối lập giữa hình ảnh thoải mái phía sau máy quay và những phân cảnh đau đớn, căng thẳng được hé lộ trong phim cho thấy nữ diễn viên có khả năng chuyển đổi trạng thái khá linh hoạt.

Với Lan Phương, đây cũng là lần thứ ba cô góp mặt trong một dự án điện ảnh thuộc thể loại kinh dị, sau Kẻ Ăn Hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Tuy nhiên, Huyết Thống mang đến cho nữ diễn viên một lựa chọn khác khi cô không còn hóa thân thành nhân vật mang màu sắc ma quỷ.

Lan Phương gây chú ý với khoảnh khắc đùa giỡn 'bị nhập' sau hậu trường.

Trong Huyết Thống, Lan Phương vào vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai và là mẹ của bé Ân. Cuộc sống gia đình vốn bình thường bất ngờ đảo lộn khi cô con gái xuất hiện những biểu hiện bất thường, được cho là liên quan đến một oán linh. Từ đây, nhân vật của Lan Phương bị cuốn vào những sự việc vượt ngoài khả năng lý giải thông thường.

Bộ phim do Đinh Đức Thiện đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Câu chuyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa khoa học và tâm linh, khi bác sĩ Tâm đặt niềm tin vào y học còn thầy pháp Liêm do Quang Tuấn đảm nhận lại tiếp cận sự việc từ góc nhìn tâm linh. Những bí mật liên quan đến huyết thống và quá khứ của các nhân vật cũng dần được hé lộ.

Điểm khác biệt của Lan Phương trong Huyết Thống nằm ở việc nỗi sợ được đặt vào tâm lý của một người mẹ. Thay vì xuất hiện với tạo hình ma mị, nữ diễn viên phải thể hiện sự hoảng loạn, đau đớn và bất lực khi chứng kiến con gái gặp biến cố. Những hình ảnh được hé lộ cho thấy cô có nhiều phân đoạn khóc nghẹn, tạo màu sắc khác với các vai kinh dị trước đây.

Trước Huyết Thống, Lan Phương từng tạo dấu ấn với vai Thập Nương trong Kẻ Ăn Hồn. Bộ phim đạt khoảng 66,9 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, cô tiếp tục đảm nhận vai Sáy, góp phần tạo nên một tác phẩm đạt khoảng 201 tỷ đồng.

Lan Phương trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Ngoài dòng phim kinh dị, Lan Phương từng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đáng chú ý. Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, còn Tử Chiến Trên Không đạt hơn 251 tỷ đồng. Những con số này là doanh thu phòng vé của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của Lan Phương.

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn Lan Phương hoạt động khá tích cực. Trên truyền hình, cô đảm nhận vai Kiều Thơ trong Đồng hồ đếm ngược. Trên màn ảnh rộng, sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với Huyết Thống vào ngày 30/10.

Với Huyết Thống, Lan Phương tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất thay vì lặp lại hình tượng từng tạo dấu ấn. Từ những nhân vật mang màu sắc tâm linh đến một người mẹ phải đối diện với biến cố của con gái, nữ diễn viên đang có thêm cơ hội khai thác nhiều trạng thái cảm xúc trên màn ảnh.

Khoảnh khắc đùa giỡn như “bị nhập” phía sau hậu trường vì thế càng tạo sự tương phản với hình ảnh đau khổ của Lan Phương trong phim. Khi Huyết Thống ra rạp vào cuối tháng 10, khán giả sẽ có cơ hội chứng kiến một Lan Phương tiếp tục thử sức với kinh dị nhưng theo một cách khác.