Kim Ji Won gây bất ngờ với tạo hình mới trong Doctor X

Kim Ji Won trở thành tâm điểm trong poster mới của Doctor X, dự án truyền hình sắp lên sóng của SBS. Không còn hình ảnh nữ bác sĩ điềm tĩnh quen thuộc, nữ diễn viên xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh, thần thái quyết đoán cùng chiếc áo blouse dính máu, qua đó phần nào hé lộ màu sắc gai góc của nhân vật Gye Soo Jung.

Trong poster, Gye Soo Jung nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm gần như không để lộ cảm xúc. Đôi tay và áo blouse của cô đều vương máu, tạo nên hình ảnh tương phản với biểu tượng thường gắn liền với nghề y. Chi tiết này đồng thời nhấn mạnh màu sắc medical noir của bộ phim, nơi phòng phẫu thuật không chỉ là không gian cứu người mà còn trở thành nơi nhân vật chính đối đầu với những vấn đề tồn tại bên trong ngành y.

Tạo hình mới của Kim Ji Won trong Doctor X hé lộ màu sắc gai góc của nhân vật cô đảm nhận.

Trong Doctor X, Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Soo Jung, một bác sĩ phẫu thuật có năng lực vượt trội. Nhân vật được xây dựng như một "người hùng bóng tối", lựa chọn năng lực chuyên môn làm vũ khí để đối đầu với hệ thống bệnh viện bị chi phối bởi nhiều vấn đề. Đích đến của cô là Bệnh viện Đại học Guseo, nơi tồn tại một thế lực được bộ phim gọi là "white mafia".

Khác với hình mẫu bác sĩ thường được khắc họa theo hướng tận tâm và lý tưởng hóa, Gye Soo Jung được giới thiệu là nhân vật có tính cách và cách hành xử đặc biệt. Cô không cần dựa vào quyền lực hay những mối quan hệ phía sau để tạo vị thế mà chủ yếu khẳng định mình bằng khả năng trong phòng mổ. Chính cách tiếp cận này khiến hành trình của nữ bác sĩ trở thành một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.

Hình ảnh mới cũng cho thấy Doctor X không đơn thuần khai thác câu chuyện chữa bệnh. Việc đặt một bác sĩ tài năng vào môi trường được mô tả là đầy rẫy sự tha hóa mở ra tuyến xung đột giữa năng lực cá nhân và một hệ thống đã vận hành theo những quy tắc riêng. Nhân vật Gye Soo Jung vì thế vừa phải đối mặt với những ca phẫu thuật, vừa phải tìm cách tồn tại trong môi trường mà chuyên môn không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định.

Doctor X được chuyển thể từ series Nhật Bản cùng tên và tiếp tục khai thác chất liệu y khoa theo hướng đậm màu sắc đối đầu. Với phiên bản Hàn Quốc, sự xuất hiện của Kim Ji Won trong vai chính cũng tạo thêm sự chú ý cho dự án, đặc biệt khi nữ diễn viên lần này thử sức với một nhân vật khác biệt về thần thái và cách xây dựng hình tượng.

Đội ngũ sản xuất cho biết poster mới được thực hiện nhằm thể hiện sự áp đảo của Gye Soo Jung trong phòng phẫu thuật, đồng thời giới thiệu nhân vật như một bác sĩ đặc biệt sẽ trực diện với thế lực tại Bệnh viện Đại học Guseo.

Doctor X dự kiến lên sóng SBS từ ngày 9/10, vào lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc). Với hình tượng bác sĩ tài năng, lạnh lùng và sẵn sàng đối đầu với một hệ thống nhiều góc khuất, Gye Soo Jung được kỳ vọng sẽ trở thành một màu sắc mới trong danh sách những vai diễn truyền hình của Kim Ji Won.