Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê khi tròn 1 tuổi

Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê vừa tổ chức thôi nôi cho ái nữ Harley ở quê nhà Đắk Lắk theo nghi thức, phong tục truyền thống. Sự kiện ấm cúng được H'Hen Niê tạo điểm nhấn bằng màn rước kiệu dành cho nhân vật chính. "Tôi nảy ra ý tưởng rước Harley bằng kiệu vì lâu rồi mới có ngày vui như vậy. Nhân dịp này, tôi muốn bé gặp gỡ bà con bên ngoại do từ lúc chào đời đến giờ, cô nhóc ít có dịp về quê", nàng hậu bày tỏ.

H'Hen Niê chuẩn bị 81 bàn tiệc để tiếp đón vài trăm người tham dự, gồm gia đình nội ngoại, hàng xóm trong buôn làng và bạn bè từ TP HCM. Đa số khách mời đều mặc trang phục Ê-đê, thể hiện tinh thần gắn kết khi kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa của bé Harley.

Xuất hiện trước đông người tại buổi tiệc, bé Harley khiến phụ huynh bất ngờ khi tỏ ra tự tin, không ngại ngùng hay sợ hãi, thậm chí cười tươi lúc thấy đông người chào đón.

Nhiều người để lại bình luận: "E ngây thơ chả hiểu ngày gì mà vui thế cơ chứ"; "Mặt luôn cười vui vẻ thương quá chừng"; "Mới 1 tuổi mà bé dạn dĩ quá, không sợ không khóc. Chúc bé luôn khỏe mạnh hay ăn chóng lớn"; "Tôi mê cái sự bình dị của Hen từ lúc chưa chồng. Rồi giờ có con càng mê cái sự mộc mạc của gia đình nhỏ này"...

H'Hen Niê cũng chia sẻ về tình cảm của người hâm mộ: "Cứ khi nào mà Hen không có đăng Harley là các mom, các bác nhắn tin kiểu: 'Hôm nay ăn chơi quá hả Hen, sao không thấy đăng Harley' hoặc 'Cả ngày rồi sao không thấy Harley vậy Hen',... Các bác bảo không cần thấy hình đẹp, chỉn chu đâu, thấy Harley mỗi ngày là được. Ấm áp ghê, Hen cảm ơn các mom, các bác đã yêu, thương Harley".

Trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê cũng đăng tải những khoảnh khắc 1 tuổi đáng yêu của công chúa nhỏ. Anh dành lời cảm ơn đến H'Hen Niê vì đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu và cùng anh vun xây tổ ấm. "Cảm ơn em H'Hen Niê vì đã mang đến cho anh và gia đình một thiên thần tuyệt vời. Anh tự tin rằng sau này, cứ mỗi lần sinh nhật con gái, anh sẽ luôn chuẩn bị một món quà dành tặng riêng cho em", Tuấn Khôi khoe.

Ông xã H'Hen Niê mong rằng khi trưởng thành, Harley sẽ hiểu ngày 17/9 không chỉ là sinh nhật của mình mà còn là ngày đặc biệt đối với ba mẹ.

H'Hen Niê chia sẻ ngày vui của em Harley rộn ràng tiếng cười.