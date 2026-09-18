Lisa (Blackpink) từng mơ trở thành công chúa tại Disneyland

Lisa trong chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Ảnh: NSX

Xuất hiện trong chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Lisa có những chia sẻ thú vị về con đường sự nghiệp, đồng thời hé lộ thêm thông tin về dự án âm nhạc mới Press Play.

Khi được người dẫn chương trình Jimmy Fallon hỏi sẽ lựa chọn công việc nào nếu không trở thành ca sĩ, Lisa cho biết phương án đầu tiên cô từng nghĩ đến là làm giáo viên dạy nhảy.

Tuy nhiên, thành viên Blackpink còn có một lựa chọn đặc biệt hơn. Lisa tiết lộ từng muốn trở thành nhân viên biểu diễn tại Disneyland, nơi cô có thể mặc trang phục công chúa và xuất hiện trong những màn trình diễn dành cho khách tham quan.

Nữ ca sĩ cho rằng mình sẽ yêu thích công việc được khoác lên những bộ váy công chúa và biểu diễn tại công viên giải trí. Chia sẻ này mang đến một góc nhìn khác về Lisa trước khi cô bước vào quá trình đào tạo để trở thành thần tượng K-pop.

Bên cạnh câu chuyện về nghề nghiệp từng mơ ước, Lisa cũng hé lộ những thông tin mới về EP Press Play. Theo nữ ca sĩ sinh năm 1997, ca khúc thứ tư trong dự án sẽ là sản phẩm tiếp theo được giới thiệu. Dù chưa công bố tên bài hát, cô tiết lộ tựa đề bắt đầu bằng chữ T.

Press Play dự kiến phát hành ngày 23.10, gồm 6 ca khúc. Đây là dự án âm nhạc tiếp theo của Lisa sau album Alter Ego, trong giai đoạn cô đẩy mạnh sự nghiệp solo thông qua công ty riêng LLOUD.

Trước đó, Lisa đã giới thiệu SaWaDiKa với vai trò ca khúc mở đường cho EP. Tựa đề được lấy cảm hứng từ lời chào quen thuộc trong tiếng Thái, qua đó gợi nhắc nguồn gốc của nữ ca sĩ. Ca khúc ra mắt ở vị trí 69 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Lisa đang mở rộng hoạt động cá nhân sang nhiều lĩnh vực. Sau khi thành lập LLOUD, cô song song theo đuổi các dự án âm nhạc, diễn xuất và biểu diễn quốc tế bên cạnh những lịch trình cùng Blackpink.

Một dự án khác nhận được sự chú ý là phim tài liệu Always Lalisa. Tác phẩm tái hiện hành trình của Lisa từ thời thơ ấu, quãng thời gian làm thực tập sinh, trở thành thành viên Blackpink đến khi xây dựng sự nghiệp riêng.

Always Lalisa dự kiến được phát hành giới hạn tại các rạp và hệ thống IMAX trên toàn cầu từ ngày 12.10, sau đó có mặt độc quyền trên YouTube Premium vào cuối năm. Bộ phim do Sue Kim đạo diễn và từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026.

Tháng 11, Lisa cũng dự kiến bước vào chuỗi concert residency Viva La Lisa tại The Colosseum at Caesars Palace ở Las Vegas (Mỹ). Với 4 đêm diễn, chương trình tiếp tục đánh dấu bước mở rộng hoạt động solo của thành viên nhỏ tuổi nhất Blackpink tại thị trường Mỹ.