Nguyên nhân nam sinh lớp 7 siết cổ, hành hung người thân ở Phú Quốc

Tối 17/9, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có báo cáo về vụ nam sinh lớp 7 siết cổ, hành hung người thân trong gia đình.

Nam sinh được xác định là em V.M.T., học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương. Người bị hành hung là chị N.T.Q.N. (27 tuổi), mợ của T.

Theo báo cáo, vụ việc xuất phát từ chuyện chiếc điện thoại của cháu N.N.B.T., con chị N., và mâu thuẫn trước đó giữa những người trong gia đình.

Ngày 13/9, chị N. nói với ông N.T.Q. rằng T. đã lấy điện thoại của con mình. Ông Q. sau đó kể lại sự việc với bà N.N.M., mẹ của T.

Khoảng 6h30 ngày 15/9, chị N. đến nhà ông Q. đưa con đi học. Tại đây, bà M. bực tức và hỏi chị N. có bằng chứng về việc T. lấy điện thoại hay không.

Trước đó khoảng 15 ngày, bà M. và chị N. từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Nghe chuyện mình bị nghi lấy điện thoại và nhớ lại việc mẹ từng bị đánh, T. đã xông tới siết cổ chị N. Dù người lớn can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào đầu và cổ người phụ nữ khi chị ngồi xuống nền gạch.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi xuất phát từ sự bực tức, không kiểm soát được cảm xúc và bộc phát nhất thời. Nam sinh nhận thức việc làm của mình là sai, cam kết sẽ kiềm chế cảm xúc và tìm đến người lớn, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ khi xảy ra mâu thuẫn.

Các cơ quan chức năng tại Phú Quốc đã giải thích để T. nhận thức hành vi sai trái, yêu cầu bình tĩnh và tìm người lớn hỗ trợ khi có mâu thuẫn. Địa phương cũng đề nghị gia đình quan tâm, động viên, hỗ trợ em trong học tập và tâm lý.

Ông Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, đề nghị T. nhận lỗi, sửa sai, không nhắc lại chuyện đã qua; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục học sinh.

Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân không lan truyền clip, xuyên tạc hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý học sinh liên quan.

Trước đó, chiều 17/9, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có công văn khẩn yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực trong học sinh sau vụ việc.