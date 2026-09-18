Phim có Kiều Oanh vượt mặt 'Lên hương'

Bảng tổng sắp rạp Việt trong ngày 18/9 có sự thay đổi đáng kể, khi Lên hương bị mất ngôi vương vào tay đối thủ đồng hương là Út Lan 2. Cụ thể, Út Lan 2 mở bán suất chiếu đặc biệt trong ngày 18-19/9, trước khi chính thức công chiếu vào 25/9. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm do Trần Trọng Dần đạo diễn bán ra 15.000 vé trên khoảng 1.100 suất chiếu, mang về hơn 1,1 tỷ đồng trong sáng 18/9.

Sau khi bị Út Lan 2 soán ngôi vương, Lên hương tụt xuống vị trí top 2 bảng tổng sắp. Tác phẩm có Hồng Đào đóng chính vừa vượt qua cột mốc doanh thu 50 tỷ đồng. Phim còn khoảng thời gian ngắn để tận dụng tăng doanh thu, trước khi loạt phim Việt mới đổ bộ.

Út Lan 2 vượt phim có Hồng Đào. Ảnh: ĐPCC.

Út Lan 2 mở rộng câu chuyện sang không gian sông nước miền Tây. Phim bắt đầu khi một con rắn hai đầu kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng ven sông, kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn. Từ đó, những bí mật từng bị chôn vùi dần được hé lộ, gắn với các yếu tố tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian Hà Bá đón dâu, nghi thức luyện máu rắn hay quan niệm về duyên âm.

Tác phẩm có sự tham gia của Phương Nam, Kim Phương, Tạ Lâm, Ngọc Phước... Đáng chú ý, Kiều Oanh cũng tái xuất màn ảnh rộng với một vật thuộc tuyến chính. Sau quãng thời gian chủ yếu đảm nhận những vai mang tính hỗ trợ, bộ phim của Trần Trọng Dần cho cô nhiều không gian thể hiện hơn. Nhân vật xuất hiện xuyên suốt, có nhiều diễn biến tâm lý và không ít phân cảnh hành động.

Trước đó, phần 1 ra mắt năm 2025 từng dắt túi hơn 90 tỷ đồng. Dù kịch bản gây ra tranh luận, phim vẫn có sức hút nhất định. Trở lại với Út Lan 2, tác phẩm đối diện thách thức khi ra mắt vào thời điểm rạp Việt khá nhộn nhịp. Ngoài Lên hương và Bóng ma nhà hát đang chiếu, phim sẽ phải cạnh tranh thị phần phòng vé với 2 đối thủ sắp ra mắt là Trại buôn người và Án mạng karaoke. Chưa kể, một loạt tác phẩm quốc tế cũng đang đua nhau trình làng ở rạp Việt.