Brad Pitt tiết lộ chuyện lạc mất bạn gái tại 'đám cưới thế kỷ' của Taylor Swift

Brad Pitt vừa có những chia sẻ thú vị về “đám cưới thế kỷ” của Taylor Swift và Travis Kelce, trong đó tiết lộ khoảnh khắc anh từng lạc mất bạn gái - Ines de Ramon giữa biển khách mời nổi tiếng.

Tại buổi ra mắt bộ phim mới Heart Of The Beast ở Franklin, Tennessee hôm 17/9, Brad Pitt được Entertainment Tonight hỏi liệu anh có từng “mất dấu” Ines de Ramon tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce hay không, trong bối cảnh sự kiện áp dụng quy định nghiêm ngặt về việc không sử dụng điện thoại.

Brad Pitt tại buổi ra mắt bộ phim mới Heart Of The Beast.

“Ý bạn là đám cưới thế kỷ sao? Tôi phải nói rằng đó là một đêm tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi đã ở đó khoảng 10 tiếng, có thể là 12 tiếng”, tài tử Troy chia sẻ.

Brad Pitt dành nhiều lời khen cho cách tổ chức đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Theo nam diễn viên, mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng, đồng thời mang đến cảm xúc đặc biệt nhưng cũng không kém phần vui vẻ.

“Tất cả đều rất chu đáo, được lên kế hoạch kỹ lưỡng, thực sự xúc động và rất vui”, Brad Pitt nói.

Tuy nhiên, giữa không khí náo nhiệt của bữa tiệc, nam diễn viên thừa nhận từng không nhìn thấy bạn gái trong một khoảng thời gian. “Nhưng đó là một sự kiện rất lớn và có lúc tôi đã lạc mất Ines de Ramon giữa đám đông... trên sàn nhảy”, anh kể.

Brad Pitt dành nhiều lời khen cho cách tổ chức đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Brad Pitt cho biết anh không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy bạn gái. Nam diễn viên hài hước nói rằng tại sự kiện luôn có ai đó có thể chỉ cho anh biết người mình cần tìm đang ở đâu.

Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức đám cưới vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York. Cặp đôi được cho là đã trao lời thề kéo dài khoảng 20 phút trong những thiết kế haute couture của Christian Dior.

Hôn lễ mang chủ đề khu vườn quy tụ dàn khách mời đình đám như Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez, Nelly, Dakota Johnson, Ed Sheeran cùng nhiều ngôi sao khác. Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon cũng góp mặt trong danh sách khách mời.

Sau đám cưới, Brad Pitt và Ines de Ramon lần đầu công khai hình ảnh chụp chung trên Instagram. Trong loạt ảnh, cả hai ôm sát nhau và diện trang phục tông đen đồng điệu. Brad Pitt mặc suit kết hợp nơ cổ điển, trong khi bạn gái anh nổi bật với thiết kế váy ren ôm sát cơ thể.

Sau đám cưới, Brad Pitt và Ines de Ramon lần đầu công khai hình ảnh chụp chung trên Instagram.

Theo Page Six, Brad Pitt đã có khoảng thời gian vui vẻ tại hôn lễ. Trước đó, nguồn tin độc quyền của trang này tiết lộ tài tử từng hai lần đoạt giải Oscar sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian đang trải qua hành trình duy trì trạng thái tỉnh táo kéo dài nhiều năm.

Tháng trước, Brad Pitt xác nhận anh không còn duy trì việc cai rượu sau 7 năm. Đây cũng là một trong những chia sẻ đáng chú ý của nam diễn viên về cuộc sống cá nhân trong thời gian gần đây.