VMAs 2026: Madonna trở lại sau 23 năm, Lisa cùng loạt sao đình đám cũng góp mặt

Không khí trước thềm Lễ trao giải Video Music Awards (VMAs) 2026 đang ngày càng nóng lên khi MTV tiếp tục hé lộ danh sách những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại sự kiện năm nay.

Theo thông báo mới nhất được MTV đưa ra ngày 17/9, Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION và Yung Lean sẽ cùng góp mặt trên sân khấu VMAs 2026. Đây đều là những cái tên đang nhận được sự quan tâm của khán giả quốc tế và đặc biệt, tất cả nghệ sĩ mới được công bố đều có tên trong danh sách đề cử năm nay.

Một trong những màn trình diễn được chú ý nhất là sự xuất hiện của Lisa. Nữ ca sĩ sẽ trình diễn SaWaDiKa, ca khúc mới nằm trong EP sắp phát hành mang tên PRESS PLAY. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Lisa trình diễn SaWaDiKa trực tiếp trên truyền hình. Việc lựa chọn sân khấu VMAs để giới thiệu ca khúc mới càng khiến màn trình diễn được người hâm mộ chờ đợi.

PRESS PLAY dự kiến phát hành vào ngày 23/10. Trong năm 2026, Lisa tiếp tục duy trì sự hiện diện nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế và nhận được bốn đề cử tại VMAs. Sự xuất hiện của Lisa cũng góp thêm màu sắc Kpop vào một sân khấu vốn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Bên cạnh Lisa, RAYE và Sienna Spiro cũng chuẩn bị có màn ra mắt tại VMAs.

Đối với RAYE, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc danh tiếng này. Trong khi đó, Sienna Spiro cũng sẽ có màn xuất hiện đầu tiên tại VMAs, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của cô. Shaboozey cũng sẽ lần đầu biểu diễn tại VMAs. Nam ca sĩ sẽ kết hợp cùng Gunna trong ca khúc Cowgirl, mang đến một tiết mục kết hợp giữa hai nghệ sĩ đang được chú ý trên thị trường nhạc quốc tế.

Ngoài ra, GENER8ION và Yung Lean sẽ cùng nhau đưa STORM II lên sân khấu. Tiết mục này được giới thiệu là màn trình diễn đầu tiên trên toàn thế giới của ca khúc.

Với danh sách mới được công bố, VMAs 2026 đang dần hình thành một sân khấu đa dạng về phong cách âm nhạc, từ pop, hip-hop cho tới những màu sắc thử nghiệm.

Sienna Spiro

Trước khi danh sách nghệ sĩ mới được công bố, VMAs 2026 đã gây chú ý khi xác nhận Madonna sẽ mở màn chương trình. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm Madonna trở lại biểu diễn tại VMAs. Lần gần nhất nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải là vào năm 2003, khi cô có màn trình diễn cùng Britney Spears và Christina Aguilera.

Sự trở lại này càng đáng chú ý khi Madonna đang dẫn đầu danh sách đề cử VMAs 2026 với 11 hạng mục. Taylor Swift đứng ngay sau với 9 đề cử, trong khi Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận 7 đề cử. Lisa có 4 đề cử, còn Shakira và Tate McRae cùng nhận 3 đề cử.

VMAs 2026 sẽ do Snoop Dogg đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Đây là lần đầu tiên nam rapper chính thức dẫn dắt lễ trao giải. Snoop Dogg vốn có mối quan hệ lâu năm với VMAs khi từng nhiều lần xuất hiện trên sân khấu chương trình. Anh hiện sở hữu 13 đề cử VMAs và ba lần giành chiến thắng.

Chia sẻ về vai trò mới, Snoop Dogg cho biết VMAs và MTV đã đồng hành với sự nghiệp của anh từ những ngày đầu. Nam rapper xem việc trở lại chương trình với tư cách người dẫn là một khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời kỳ vọng tạo nên thêm những dấu ấn đáng nhớ.

Lễ trao giải năm nay cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa những nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc trong làng nhạc quốc tế và những gương mặt đang nổi lên.

Nếu Madonna đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa pop, Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION và Yung Lean lại mang tới những màu sắc âm nhạc đương đại.

Bên cạnh các màn trình diễn, VMAs 2026 còn trao những giải thưởng quan trọng nhằm tôn vinh thành tựu của nghệ sĩ và các sản phẩm video âm nhạc trong năm. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Los Angeles vào ngày 27/9.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn vẫn có thể tiếp tục được bổ sung trong những ngày tới, khi MTV cho biết các thông tin về nghệ sĩ biểu diễn, khách mời và người trao giải sẽ được công bố thêm trước thềm sự kiện. Với sự trở lại của Madonna, màn trình diễn mới của Lisa cùng hàng loạt tiết mục kết hợp được chờ đợi, VMAs 2026 đang trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý vào cuối tháng 9.