Nữ chính Mưa Đỏ công khai ảnh cưới

Mới đây, nữ chính Mưa Đỏ - Lê Hạ Anh bất ngờ công khai loạt ảnh cưới cùng Võ Tấn Phát, tái hiện hôn lễ của Tâm và Ánh trong Lên Hương. Đây cũng là những khoảnh khắc mà khán giả chưa được chứng kiến trọn vẹn trên màn ảnh.

Trong bộ ảnh mới, Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát cùng xuất hiện trong tạo hình cô dâu, chú rể. Không khí hôn lễ được thực hiện theo phong cách retro, mang đến hình ảnh khác biệt so với những phân cảnh quen thuộc của hai nhân vật trong phim. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả Lên Hương, nhất là những người dành tình cảm cho chuyện tình của Tâm và Ánh.

Loạt ảnh mới chia sẻ của nữ chính Mưa Đỏ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Đáng chú ý, đây được xem như một cách để hai diễn viên "bù đắp" cho phần câu chuyện tình cảm còn thiếu trên màn ảnh. Trong Lên Hương, Tâm và Ánh là cặp đôi trung tâm của tuyến tình cảm. Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tâm, một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, phải làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống và chăm lo cho mẹ. Anh cũng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ.

Tâm dành tình cảm cho Ánh nhưng không dễ dàng tiến đến với cô. Hoàn cảnh kinh tế, những tổn thương trên cơ thể cùng căn bệnh khiến nhân vật luôn có sự mặc cảm nhất định. Trái lại, Ánh dần bị chinh phục bởi sự chân thành, vụng về và cách Tâm đối xử với gia đình.

Trong bộ ảnh mới, Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát cùng xuất hiện trong tạo hình cô dâu, chú rể.

Trong Lên Hương, Tâm và Ánh là cặp đôi trung tâm của tuyến tình cảm.

Chuyện tình của họ vì thế được xây dựng theo hướng đời thường thay vì một mối quan hệ quá lý tưởng. Từ những rung động ban đầu, cả hai từng bước vượt qua những khác biệt và nghịch cảnh để ở bên nhau. Tuy nhiên, quá trình này không được thể hiện đầy đủ trong thời lượng của tác phẩm.

Bởi vậy, bộ ảnh cưới của Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát sau khi phim ra mắt mang ý nghĩa đặc biệt với người xem. Không chỉ là những hình ảnh hậu trường, loạt ảnh còn mở rộng thêm câu chuyện của Tâm và Ánh, giúp khán giả hình dung rõ hơn về một dấu mốc vốn bị bỏ qua trên màn ảnh.

Với Lê Hạ Anh, màn xuất hiện trong Lên Hương diễn ra sau khi cô gây chú ý với vai diễn trong Mưa Đỏ. Việc tiếp tục góp mặt trong một dự án điện ảnh và đảm nhận tuyến nhân vật nữ trung tâm giúp nữ diễn viên có thêm dấu ấn trên màn ảnh rộng trong năm 2026.

Bộ ảnh cưới của Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát sau khi phim ra mắt mang ý nghĩa đặc biệt với người xem.

Trong khi đó, sự kết hợp giữa Lê Hạ Anh và Võ Tấn Phát trong Lên Hương cũng tạo thêm một điểm nhấn cho bộ phim. Từ câu chuyện tình còn dang dở trên màn ảnh đến bộ ảnh cưới được công khai sau đó, Tâm và Ánh tiếp tục có thêm một "chương" riêng để khán giả theo dõi.