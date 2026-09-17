Cô gái đánh ghen chặn đầu ô tô, bị bạn trai lái xe đâm hất lên nắp ca-pô

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Vụ việc xảy ra sáng 16/9 gần công viên Janeshwar Mishra, thuộc khu vực Gomti Nagar Extension, thành phố Lucknow. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ bám chặt trên nắp ca-pô của chiếc ô tô đang di chuyển và kêu cứu.

Theo cảnh sát, người phụ nữ tên Anamika, 22 tuổi, và Shahnawaz Ali, 26 tuổi, đã có quan hệ tình cảm khoảng một năm. Điều tra ban đầu cho thấy hai người xảy ra tranh cãi sau khi Anamika phát hiện Shahnawaz đi cùng một phụ nữ khác trên ô tô.

Người phụ nữ đi cùng Shahnawaz sau đó rời khỏi hiện trường. Shahnawaz lên xe cùng một người khác tên Danish và định lái xe rời đi.

Theo đơn trình báo, khoảng 6h30, Anamika đang ở một quầy trà gần cổng số 4 của công viên Janeshwar Mishra cùng dì và chị gái thì nhìn thấy Shahnawaz. Khi xảy ra tranh cãi, cô đứng trước đầu xe nhằm ngăn người đàn ông này rời đi.

Anamika cáo buộc Shahnawaz đã lái xe về phía mình. Cô phải nhảy lên nắp ca-pô và bám vào cần gạt nước kính chắn gió để tránh bị xe tông.

Theo lời khai của nhân chứng, chiếc xe ban đầu di chuyển chậm nhưng sau đó tăng tốc, khiến Anamika mất điểm bám và ngã xuống đường. Chiếc xe tiếp tục cán qua người phụ nữ trước khi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương ở tay.

Anamika cũng cáo buộc Shahnawaz từng đánh và xúc phạm cô trong một số lần trước đó. Cô cho biết mình đã bất tỉnh sau khi bị ô tô va phải.

Trong khi đó, Shahnawaz phủ nhận cáo buộc và cho rằng mình bị vu oan. Người đàn ông làm trong lĩnh vực xây dựng nói Anamika đã theo dõi, quấy rối anh suốt 6 tháng và từng lấy tiền của anh. Cảnh sát cho biết những thông tin này đang được xác minh.

Cảnh sát trưởng khu vực phía Đông Lucknow, bà Deeksha Sharma, cho biết điều tra sơ bộ xác định Shahnawaz và Anamika quen biết nhau. Sau khi hai người xảy ra tranh chấp, người đàn ông được cho là đã dùng ô tô đâm vào người phụ nữ rồi bỏ đi.

Cảnh sát đã bắt Shahnawaz trong ngày và đăng ký vụ án đối với người này cùng Danish theo các điều khoản 109 (cố ý giết người) và 352 (cố ý xúc phạm) của Bộ luật Nyaya Sanhita (BNS).

Theo Timesofindia