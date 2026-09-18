Im Yoon Ah hóa thân thành bác sĩ pháp y

Nữ diễn viên Im Yoon Ah sẽ hóa thân thành một bác sĩ pháp y để làm sáng tỏ sự thật đằng sau những cái chết đầy bí ẩn. Cô đang mở rộng phạm vi diễn xuất của mình khi đảm nhận vai diễn mới trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài tvN mang tên Unnatural tác phẩm được chuyển thể từ một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản.

Lấy bối cảnh tại U.D.I., một cơ quan hư cấu chuyên về khám nghiệm tử thi và phân tích pháp y, Unnatural kể câu chuyện về một bác sĩ pháp y chuyên điều tra các vụ án liên quan đến những cái chết bất thường và phơi bày những sự thật bị che giấu. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nhật Bản.

Im Yoon Ah sẽ vào vai Song Do Eun, một bác sĩ pháp y làm việc tại U.D.I. Song Do Eun là nhân vật luôn giữ được cái nhìn khách quan và thái độ điềm tĩnh bất kể tình trạng thi thể trên bàn khám nghiệm, đồng thời kiên trì theo đuổi nguyên nhân cái chết đến cùng.

Với việc nhân vật sở hữu khả năng quan sát nhạy bén cùng sự quyết tâm bền bỉ, nhưng cũng bộc lộ khía cạnh giàu tình người, khán giả đang rất kỳ vọng vào màn thể hiện mới mẻ của Im Yoon Ah.

Đội ngũ sản xuất bày tỏ sự tin tưởng rằng nguồn năng lượng tươi sáng và ấm áp đặc trưng của Im Yoon Ah sẽ hòa quyện tuyệt vời với nhân vật Song Do Eun, người sở hữu nội tâm mạnh mẽ và sức hút đầy nhân văn.

Họ cũng kỳ vọng cô sẽ tạo nên một nhân vật độc đáo, khác biệt so với các vai diễn trước đây, nhờ khả năng diễn xuất tinh tế trong việc thể hiện cảm xúc, đồng thời kêu gọi khán giả hãy đón chờ phiên bản mới của Unnatural. Phim dự kiến ​​sẽ lên sóng vào năm 2027.