Sôi nổi sân chơi cho tuổi trẻ

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, các cấp đoàn, hội trong tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, sôi nổi. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, kết nối.

Thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, Đoàn trường Đại học Khánh Hòa thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho sinh viên. Chị Mai Xuân Phương - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi như: Cuộc thi dân vũ “Vũ điệu tự hào” với hơn 300 đoàn viên tham gia; hội trại “Sức trẻ Trường Đại học Khánh Hòa” lần thứ XI năm 2026 với gần 1.400 trại sinh; hội thao sinh viên cấp trường năm học 2025 - 2026... Ngoài ra, gần 400 lượt đoàn viên, sinh viên của trường đã tham gia hưởng ứng các sự kiện chính trị, văn hóa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc do các đơn vị bạn tổ chức, nổi bật như: Liên hoan tiếng hát “60 năm vinh quang Chiến sĩ Biên phòng Khánh Hòa”; Tọa đàm thanh niên “Hào khí đường Hồ Chí Minh trên biển - Tuổi trẻ Học viện Hải quân tiến vào kỷ nguyên mới”...

Đội thi tham gia vòng chung kết Hội thi nhóm nhảy, ban nhạc học đường năm 2026 do Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích Trường Đại học Khánh Hòa, ngoài giờ học tập, bạn Nguyễn Võ Ngọc Khánh thường xuyên tham gia luyện tập, biểu diễn văn nghệ cho nhiều chương trình, sự kiện của trường, Tỉnh đoàn tổ chức. Bạn Khánh chia sẻ: "Biểu diễn trên sân khấu giúp tôi rèn luyện sự tự tin. Tham gia các hoạt động văn nghệ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp tôi giải tỏa áp lực học tập, đồng thời rèn luyện bản lĩnh để ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn".

Đoàn phường Cam Ranh là một trong những đơn vị được đánh giá tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Anh Lý Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Cam Ranh cho biết, từ đầu năm đến nay, đoàn phường đã tổ chức 2 giải đấu pickleball, 5 giải bóng đá mini thu hút hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường thường xuyên tham gia biểu diễn tại các sự kiện do địa phương, cấp tỉnh tổ chức; các sân chơi thi tài văn nghệ. "Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, góp sức vào các chương trình, sự kiện của địa phương" - anh Hùng nói.

Kết nối bạn trẻ

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Bác Ái..., tổ chức đoàn, hội thường xuyên gắn kết việc rèn luyện thể chất với hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống thông qua các giải thể thao, ngày hội văn hóa. Tại các khu công nghiệp, trong lực lượng vũ trang, thanh niên nông thôn, đô thị, những giải đấu với các môn bóng đá, bóng chuyền, pickleball... luôn được duy trì đều đặn trở thành sợi dây kết nối, giúp đoàn viên, thanh niên giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tích cực đồng hành, hỗ trợ tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, như tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I vừa được tổ chức, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh đã tích cực tham gia với các đội hình văn nghệ, diễu hành tại lễ khai mạc, góp phần làm nên thành công chung của sự kiện.

Có thể nói, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong tuổi trẻ toàn tỉnh thời gian qua đã được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên; qua đó để các cấp đoàn, hội phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân nòng cốt. "Thời gian tới, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp đoàn, hội sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, ứng dụng công nghệ số vào các giải chạy, hội thi. Qua đó, tiếp tục khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần cống hiến trong mỗi bạn trẻ, sẵn sàng đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp" - chị Ngân nói.