Chung tay xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp ở Mũi Né

Mũi Né có thế mạnh về du lịch gắn liền với nhiều bộ môn thể thao trên biển (Ảnh: Quang Nhân)

Giữ gìn hình ảnh điểm đến

Phường Mũi Né là địa bàn ven biển có thế mạnh về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Mé hiện có 26 khu phố, 158 tổ nhân dân tự quản và hơn 11.700 hộ, 45.900 nhân khẩu. Sự phát triển của du lịch mang đến nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Bởi với Mũi Né, mỗi tuyến đường, khu dân cư, bãi biển sạch đẹp không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn góp phần tạo hình ảnh của một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Thực tế đó được thể hiện rõ qua hoạt động làm sạch bãi biển được UBND phường Mũi Né tổ chức ngày 19/9, sau khi lượng lớn rác thải đại dương trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, dân quân tự vệ, người dân, các hội, nhóm cùng du khách đã tham gia thu gom rác. Nhiều người dân đang sinh sống tại các phường Phan Thiết, Phú Thủy cũng đến góp sức.

Xây dựng đô thị văn minh trước hết phải bắt đầu từ ý thức của người dân. Chính quyền và lực lượng chức năng có vai trò tổ chức, tuyên truyền, kiểm tra, nhưng để những quy định trở thành nếp sống thì cần sự tự giác của từng gia đình và sự đồng thuận của cộng đồng. Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né

Hoạt động không chỉ giải quyết lượng rác tồn đọng mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng. Những người lớn cùng trẻ em thu gom từng túi rác, từng mảnh rác trên bãi biển cho thấy bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng chính quyền hay một lực lượng nào, mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Nhờ sự chung tay ấy, chỉ trong 2 ngày, bãi biển Mũi Né đã được làm sạch.

Ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8 (Mũi Né), cho biết rác đại dương thường trôi dạt vào bờ trong mùa gió nam, từ tháng 6 đến tháng 10. Người dân địa phương vẫn thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh vào cuối tuần, nhưng vào thời điểm này, lượng rác phát sinh lớn hơn.

Theo ông Tuấn, việc làm sạch bãi biển cần được duy trì thường xuyên, đồng thời phải nâng cao ý thức của cộng đồng, hạn chế rác thải phát sinh từ đất liền và trên biển. Khi người dân cùng có trách nhiệm với môi trường sống, việc giữ gìn cảnh quan sẽ trở thành thói quen thường ngày, góp phần bảo vệ hình ảnh Mũi Né - điểm đến hấp dẫn gắn liền với biển.

Đoàn Thanh niên cùng các lực lượng phường Mũi Né thu gom rác, làm sạch bờ biển Mũi Né

Sức dân từ từng khu phố

Không chỉ chung tay bảo vệ môi trường, người dân Mũi Né còn đang phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Toàn phường hiện đang duy trì 158 tổ nhân dân tự quản và các tổ hòa giải tại 26/26 khu phố. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn địa bàn, xây dựng đời sống văn hóa. Từ sự tham gia của người dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tiếp tục lan tỏa. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân đã cung cấp hơn 50 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trong năm 2026, 26/26 khu phố, 8/8 cơ quan và 4/4 cơ sở giáo dục trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phường quyết tâm không để xảy ra các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, theo quy định pháp luật.

Từ những việc làm cụ thể ở từng khu phố, sức dân đang trở thành nền tảng xây dựng Mũi Né văn minh, an toàn và thân thiện. Khi mỗi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường, an ninh trật tự và nếp sống văn hóa, diện mạo đô thị không chỉ khởi sắc trên từng tuyến đường, khu phố mà còn được vun đắp từ chính trách nhiệm của Nhân dân.